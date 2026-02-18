Gastronomía y música se adueñan de La Sabana durante dos fines de semana

La Sabana volverá a llenarse de movimiento durante los próximos dos fines de semana, cuando el parque metropolitano se convierta en escenario de una amplia oferta gastronómica y cultural al aire libre para el FoodFest 2026.



Las actividades se realizarán los sábados 21 y 28 y los domingos 22 de febrero y 1.° de marzo, en jornadas que se extenderán de 11:00 a. m. a 10:00 p. m. los sábados y de 11:00 a. m. a 9:00 p. m. los domingos. La organización proyecta una asistencia de entre 20 mil y 25 mil personas por día, lo que anticipa un flujo constante de visitantes en el principal pulmón verde de San José.



En el sitio se instalarán más de 30 food trucks con propuestas que van desde la cocina costarricense hasta opciones internacionales como la mexicana, peruana, libanesa y latinoamericana. La variedad culinaria será uno de los ejes de la actividad, que busca atraer a públicos diversos en un ambiente al aire libre.



A la par de la oferta gastronómica, el recorrido incluirá un mercadito de emprendedores con más de 30 marcas nacionales. Los visitantes podrán encontrar desde productos de bisutería y repostería hasta artículos para mascotas y otros emprendimientos locales.



La agenda también contempla presentaciones musicales en vivo a cargo de artistas y bandas costarricenses. En el escenario principal están previstas actuaciones de Jorge Chicas, Karina Severino, Marco Jara, Isaac Morera, Dirty Jack, Tapón, La Kuarta, Café con Leche, Dynamo, Son de Calle, Banda Chiqui Chiqui, Colectivo Manteca y Gaviota.



El espacio contará además con zonas de descanso, áreas tipo picnic y actividades para niños, en una dinámica que combina entretenimiento y permanencia en el parque durante varias horas. El ingreso será gratuito y abierto a todo público.



Según la organización, la actividad genera más de 400 empleos directos e indirectos vinculados a la logística, la gastronomía y los emprendimientos participantes. También se habilitarán estaciones de reciclaje, puntos de recarga para celulares y se contará con seguridad privada y presencia de la Policía Municipal para el resguardo de los asistentes.

