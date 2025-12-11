Fundación SIFAIS gana $15 mil de edición especial de DMNTS: “Deseos que construyen”

La Fundación SIFAIS se convirtió en la ganadora de la edición especial de fin de año de DMNTS, denominada “Deseos que construyen”. Tras una votación que superó los 25.000 votos en total, la organización obtuvo el respaldo válido de cerca de 7.800 personas, lo que permitirá hacer realidad su proyecto “Pan de Luz”, una iniciativa que brindará capacitación en panificación a 24 personas de La Carpio en condición de vulnerabilidad.

SIFAIS, presente desde 2011, ofrece servicios socioeducativos gratuitos a través de voluntariado en comunidades marcadas por la carencia económica y la exclusión social. Actualmente, trabaja en La Carpio, Birrí de Heredia, Tejarcillos y León XIII. Su modelo integra áreas académicas, artísticas y culturales que fortalecen el desarrollo personal y profesional de las poblaciones beneficiadas.

En el último desafío de “Deseos que construyen”, cada una de las organizaciones participantes presentó un caso de éxito y el destino proyectado de los $15.000. SIFAIS destacó por la claridad, estructura y transparencia al detallar la distribución del presupuesto, incorporando incluso gastos administrativos y operativos necesarios para la ejecución del proyecto.

Fundación SIFAIS ganó $15.000.

“El objetivo de DMNTS sigue siendo hacer televisión de servicio. En esta ocasión, con el espíritu de impacto social, buscamos que el público se reuniera nuevamente frente a las pantallas para conocer personas ejemplares que, al liderar una organización, transforman la realidad de muchas comunidades. Todo bajo la esencia de los desafíos y la participación activa de la audiencia”, señaló Bernal Fonseca, director de DMNTS.

Además de SIFAIS, participaron en esta edición GreenWolf, Aldeas Infantiles SOS, Fundación Construyendo Sonrisas y Fundación Lloverá. Todas concluyeron exitosamente y recibieron un reconocimiento de $500 por su aporte durante estas semanas de desafíos.

DMNTS “Deseos que construyen” se desarrolló en alianza con Ferretería EPA, como parte del compromiso de Televisora de Costa Rica de poner sus plataformas al servicio del país para transformar entornos y llevar esperanza.

El episodio final está disponible en este enlace.