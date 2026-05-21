"Freddie Mercury vive en mi alma", dice Rami Malek en Cannes

"Freddie Mercury vive en mi alma", declaró en el Festival de Cannes el actor Rami Malek, que interpretó al legendario cantante de Queen en "Bohemian Rhapsody" y vuelve a encarnar a un artista en The man I love, en competencia por la Palma de Oro.

"La pregunta que siempre nos hacen a los actores es: '¿cómo te desprendes de un personaje cuando termina el rodaje?'. Pero yo nunca abandonaré a Freddie", afirmó el miércoles Malek, de 45 años, ante un pequeño grupo de medios, entre ellos la AFP.

​"Vive en mi alma y espero que siga aconsejándome toda mi vida", añadió el actor estadounidense de origen egipcio, quien confesó haberse apoyado en ese papel para su nueva película, sobre un artista homosexual que vive con sida, como Mercury.

Pero ahí terminan las similitudes. Jimmy George, cantante y actor marginal, se mueve en el Nueva York underground de finales de los años 80, en pleno auge de la epidemia de sida.

​"Cuando leí el guion por primera vez, me pregunté si era demasiado parecido. Pero es un mundo distinto, una energía diferente, así que me lancé", explicó Malek.

El director Ira Sachs, figura clave del cine independiente estadounidense, recurrió a sus propios recuerdos para recrear una sociedad golpeada de lleno por el sida, pero también marcada por una intensa energía sexual y festiva.

​"Había una sed de vivir, una urgencia provocada por lo que estaba ocurriendo", explicó el cineasta de Verano en Brooklyn y Frankie, muchos de cuyos allegados murieron de sida. "Todo lo que sucedía era fuera de lo normal, un poco como durante la pandemia de covid", señaló.

A pesar de contar con Malek en el reparto, financiar la película no fue sencillo.