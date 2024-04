Francia, pionera en intentar frenar la moda rápida

9 de abril de 2024, 5:35 AM

El proyecto de ley para regular el negocio de la "moda rápida” fue apoyado unánimemente en la cámara baja del Parlamento de Francia. Pero eso no significa que todos estén a favor de esta medida.

"Una batalla cultural”

El proyecto de ley aún no ha sido aprobado por el Senado. Sin embargo, para Julia Faure, diseñadora y presidenta del grupo En Mode Climat, que agrupa a unas 600 empresas que producen moda de forma sostenible, el proyecto de ley es, desde ya, "una gran noticia".

Por su parte, Philippe Moati, catedrático de economía en la Universidad Paris Cité y fundador de la empresa parisina de estudios de mercado ObSoCo, no simpatiza con esta medida del Gobierno. "El proyecto de ley estigmatiza a los clientes de estas marcas que, según un estudio que estamos realizando, son los menos educados y con menos recursos. Es importante que puedan permitirse la moda para sentirse parte de la sociedad", indicó a DW.

"Además, deberíamos gravar con aranceles todas las importaciones textiles, no sólo los que cuestan más de 150 euros, como ahora", dijo, añadiendo que la moda ultrarrápida tiene la ventaja de producir series muy pequeñas, de modo que prácticamente no quedan artículos sin vender.

DW solicitó al respecto declaraciones a las marcas Shein, Temu, Zara y H&M, pero no obtuvo respuesta.

Por su parte, Pierre Condamine, portavoz del grupo Stop Fast Fashion, que agrupa a varias ONG que luchan por la protección del medio ambiente, considera que las nuevas normas no van suficientemente lejos.

"El umbral que define la moda rápida debería establecerse directamente en el proyecto de ley y ser lo suficientemente bajo como para abarcar también a empresas francesas, como el minorista de artículos deportivos Decathlon", declaró a DW. "Las empresas también deberían tener que pagar una tasa mínima si obtienen una puntuación ecológica negativa, algo que hasta ahora no está incluido en los planes". Además, instó a los ciudadanos franceses a comprar "no más de cinco nuevos artículos de moda al año, y no 50 como ocurre actualmente."