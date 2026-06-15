Fox acuerda compra de Roku en operación valorada en $22 mil millones

El grupo mediático estadounidense Fox Corporation, controlado por la familia Murdoch, anunció este lunes un acuerdo definitivo para adquirir la plataforma de streaming Roku, en una operación que valora a la empresa en unos $22.000 millones.

​ "Es un momento decisivo para Fox", subrayó en un comunicado su director ejecutivo, Lachlan Murdoch, siete años después de que Fox Corporation se desprendiera de gran parte de sus activos relacionados con el cine y la ficción, vendidos a Disney, con el objetivo de volver a centrarse en el deporte y la información en directo.

Roku, que alcanzó notoriedad por la venta de decodificadores que permitían conectar los televisores a servicios de streaming, obtiene ahora la mayor parte de sus ingresos (91% en el último trimestre) de la publicidad y las suscripciones a su plataforma de video bajo demanda.

Con esta adquisición, Fox espera asegurarse un acceso directo a los 100 millones de hogares usuarios que Roku afirma tener en todo el mundo. La compañía busca impulsar así la audiencia de su plataforma de streaming gratuita Tubi, financiada mediante publicidad.

Roku registró ingresos por $4.700 millones en 2025 y beneficios cercanos a los 88 millones de dólares.

Fox propone a los accionistas de Roku pagar $160 por acción mediante una combinación de efectivo e intercambio de títulos.

El viernes, después de que informaciones de prensa revelaran la existencia de conversaciones entre ambas compañías, las acciones de Roku se dispararon un 20% y cerraron en $143,66.

Para financiar parte de la operación, Fox indicó que obtuvo un préstamo de $12.000 millones de una filial de Morgan Stanley.

El fundador y director ejecutivo de Roku, Anthony Wood, se incorporará al consejo de administración de Fox cuando se concrete el cierre de la operación, previsto para el primer semestre de 2027.

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