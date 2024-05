Fiscalía española pide archivar causa contra Shakira por fraude fiscal

La estrella colombiana Shakira está más cerca de evitar otro juicio por fraude fiscal en España después de que la Fiscalía pidiera el miércoles archivar otra causa en curso, casi seis meses después de haber alcanzado un acuerdo con el Ministerio Público en un procedimiento diferente.



"La Fiscalía considera que no existen indicios suficientes" para procesar penalmente a la cantante por esta causa abierta por dos presuntos delitos contra Hacienda cometidos en el ejercicio de 2018, indicó el Ministerio Público en un comunicado.



Un tribunal de las afueras de Barcelona había anunciado en julio la apertura de este nuevo proceso contra Shakira por no haber declarado correctamente su impuesto sobre la renta (IRPF) y sobre el Patrimonio, en el ejercicio 2018.



Poco después, la artista de Barranquilla entregó a la justicia 6,6 millones de euros (unos 7 millones de dólares) para mostrar su voluntad de regularizar su situación con el fisco español. Esta suma comprendía, además de la cantidad reclamada, los intereses y las tasas de regularización.



Ahora será el juzgado a cargo de la instrucción quien deba tomar su decisión sobre el futuro del caso, que podría seguir en la vía administrativa, pero la petición de la Fiscalía, que se suma a la de la defensa de la artista, podría aligerar el horizonte legal de la intérprete de éxitos como Hips don't lie.



Nueva vida

Shakira, que mantuvo varias desavenencias con el fisco español, ya evitó someterse a un mediático juicio el año pasado ante un tribunal de Barcelona, tras alcanzar un acuerdo de último minuto con la Fiscalía por el que aceptó reconocer los hechos, así como el pago de una multa de más de siete millones de euros.



El Ministerio Público le acusaba en este caso de no haber pagado en su momento alrededor de 14,5 millones de euros de impuestos en España, en los ejercicios 2012, 2013 y 2014, pese a haber residido en el país.



La Fiscalía pedía para la cantante de Waka, waka una pena de ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros.



Shakira defendía, de su lado, que no incurrió en ningún ilícito, ya que, a pesar de haber iniciado en 2011 una relación con Piqué, llevaba una vida nómada por su carrera internacional, y su residencia fiscal estaba en Bahamas hasta inicios de 2015.



Pero, al arranque de la primera sesión de un juicio que podría haber aireado parte de su vida privada, Shakira formalizó su acuerdo con la Fiscalía y aceptó una sentencia de conformidad que incluía, entre otros, el pago de una multa de más de 7,3 millones de euros, correspondiente al "50%" del total del fraude.



Previamente, la cantante -quien en 2021 apareció también en los llamados Pandora Papers, la investigación periodística que señaló a centenares de personalidades por haber recurrido supuestamente a paraísos fiscales-, ya había ingresado 17,45 millones de euros al fisco español para regularizar su situación en este caso.



Referente de la música latina, la carrera de Shakira, de 47 años, despierta un gran interés público desde hace décadas. Tras su separación de Piqué en 2022, la cantante, que regresó a la primera línea con éxitos como, decidió mudarse más tarde a Miami con sus dos hijos.