Fernanda Rodríguez revela cómo fue su primer cara a cara con el jurado de Miss Universo

“Ellas te preguntan sobre tu biografía. Me preguntaron mucho por qué había estudiado ingeniería civil y por qué estudié Lesco. Yo realmente siento que me fue muy bien. Uno, en la emoción y en la adrenalina, dice lo que tiene en mente en ese momento y, cuando salí, sentí que me fue bien y ya pasé.

"Para la preliminar usaré un vestido blanco de gala, desfilaré un vestido de baño fucsia y podré, finalmente, usar la capa que me hizo Jessi Schifter, esto será a las 7 p. m., y a las 9 p. m. tenemos la prueba del traje nacional. La preliminar es mucho show, pasarela y energía, eso verán de mí. Para todos los momentos tengo un as bajo la manga porque hay que ir a darlo todo. Hoy se decide quién se clasifica y quién no. Me he preparado mucho para la preliminar, realmente, estoy emocionada, esperándola", concluyó la representante nacional.