Feria Internacional del Libro de Costa Rica volverá a la Antigua Aduana en 2026

La XXIV Feria Internacional del Libro de Costa Rica (FILCR 2026) se llevará a cabo del 22 al 30 de agosto y marcará el esperado regreso al emblemático recinto de la Antigua Aduana, consolidándose como el principal encuentro literario y editorial del país.

El evento, organizado por la Cámara Costarricense del Libro, será de acceso gratuito y reunirá a lectores, autores, editoriales y diversos actores de la industria en un espacio que históricamente ha estado ligado a la promoción cultural.

El presidente de la Cámara, Óscar Castillo Rojas, señaló que el retorno a la Antigua Aduana representa un paso clave para fortalecer la participación del público y el vínculo con la feria. A su criterio, este espacio favorece el encuentro entre familias, lectores y creadores.

Guatemala será el país invitado de honor, lo que permitirá ampliar el intercambio cultural y literario, además de acercar al público costarricense a la producción editorial, artística y académica guatemalteca.

La programación incluirá presentaciones de libros, conversatorios, actividades para niños y jóvenes, así como encuentros con autores nacionales e internacionales. También se desarrollarán espacios especializados como Puentes Editoriales y Conexiones Editoriales, enfocados en el fortalecimiento del sector mediante talleres, diálogo e intercambio de experiencias.

Además del componente literario, la feria integrará actividades culturales, propuestas gastronómicas y participación de distintos sectores productivos, posicionándose como un evento multidisciplinario que dinamiza la vida cultural del país.

La FILCR también funciona como una plataforma clave para el sector editorial, al generar oportunidades comerciales y de proyección internacional para librerías, editoriales y autores independientes. En las próximas semanas, la organización anunciará la lista de invitados y la agenda oficial.

La Feria Internacional del Libro de Costa Rica nació en 1997 como parte de FILCEN, iniciativa regional impulsada por cámaras del libro centroamericanas y, desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en uno de los eventos culturales más relevantes de la región.

La organización extendió la invitación al público para asistir a esta nueva edición, que nuevamente convertirá la Antigua Aduana en un punto de encuentro para miles de amantes de la lectura.