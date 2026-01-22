Feria cultural congregará a autores y emprendedores en Escazú

La cuarta edición de Bookafest se llevará a cabo el sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026 en Avenida Escazú, en el cantón de Escazú, San José, con entrada gratuita, un formato pet-friendly y una amplia oferta cultural que reunirá a más de 55 expositores y 45 stands.



El evento se consolida como uno de los principales espacios para la promoción de la lectura y el emprendimiento cultural en el país, al reunir a autores y autoras independientes, librerías, colectivos artísticos y marcas creativas, quienes ofrecerán libros en distintos idiomas, ilustraciones, juguetes, artículos de papelería, encuadernación, arte y accesorios.



Durante ambos días, el público podrá interactuar directamente con las personas creadoras, conocer las historias detrás de cada obra y adquirir productos a precios accesibles, en un ambiente pensado para todas las edades.



Este festival ha mostrado un crecimiento sostenido desde su creación. En 2023 inició con 19 stands y cerca de 500 asistentes; en 2024 alcanzó más de mil visitantes, y en 2025 rompió récords con más de 2.300 personas y 50 espacios de exhibición. Para 2026, la organización anuncia la versión más grande hasta la fecha, impulsada por la solicitud directa de quienes han participado en ediciones anteriores.



Además, la feria cuenta con la Declaratoria de Interés Cultural otorgada por el Ministerio de Cultura y Juventud, mediante el Acuerdo Ejecutivo N° 184-C del 7 de octubre de 2025, lo que respalda su impacto en el desarrollo cultural nacional.



Las personas interesadas pueden obtener más información en las redes sociales BOOKAFESTCR en Facebook e Instagram, así como en el sitio web oficial www.bookafestcr.com/2026.





