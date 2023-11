Fátima Pinto sobre nuevo tema: “Necesitaba sacar todo el dolor que tenía adentro”

“Este EP es todo lo que tenía adentro para decir, no puede representarme mejor. El proceso de amor propio no es fácil. A través de esta historia quería mostrar un lado de mí que nadie conoce, como que de niña sufrí mucho 'bullying', críticas al tener exposición en redes sociales, relaciones tóxicas y otros factores... Desde niña siempre traté de mostrarme fuerte, esa era mi forma de lidiar con mis inseguridades, a un punto que se ha visto inhumano. Y yo necesitaba sacar todo el dolor que tenía adentro y se nota en el video”, comentó en la entrevista adjunta.

Con un historial musical impresionante, Fátima Pinto ha logrado una notable presencia en la industria. Su sencillo Feel Something acumula millones de reproducciones en Spotify y vistas en su video musical. Spotify la ha reconocido como Artista RADAR para América Central y el Caribe, y posteriormente, la destacó en Times Square, Nueva York. En 2021, firmó un contrato con Universal Music Group/Virgin Music MX, marcando un importante hito en su carrera.

​El álbum debut de Fátima, Fatimas Disk PS: Hoped You Like It, lanzado en octubre de 2022, incluye 14 pistas y tres colaboraciones, consolidando su presencia en la industria musical. Además, su versatilidad la ha llevado a abrir conciertos para destacados artistas y a brillar en festivales reconocidos, cautivando audiencias con su actuación en vivo.