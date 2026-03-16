Exitosa serie que cautivó al mundo llega a Teletica

Teletica llevará por primera vez a la televisión abierta en Costa Rica la exitosa serie internacional The Chosen, en español El Elegido, en un estreno programado para el miércoles 25 de marzo a las 8:00 p.m., en el marco del inicio de la Semana Santa.



Creada por Dallas Jenkins, la serie narra la vida y el ministerio de Jesús a través de las historias de quienes lo conocieron: pescadores, cobradores de impuestos, mujeres marginadas y líderes religiosos que, de distintas maneras, se vieron confrontados por su mensaje.



La llegada de esta producción a la señal de Teletica Canal 7 marca un paso significativo para la televisión costarricense.

Aunque la serie ya cuenta con una amplia comunidad de seguidores a través de plataformas digitales, su transmisión en televisión abierta permitirá que nuevas audiencias se acerquen a una adaptación de la historia de Jesús, el hombre que dividió la historia en dos, y que ha trascendido el ámbito religioso para convertirse en un fenómeno cultural global.





Desde su lanzamiento en 2019, la producción se ha convertido en uno de los fenómenos audiovisuales más importantes de los últimos años.

Financiada inicialmente mediante “crowdfunding” (uno de los proyectos audiovisuales financiados por la audiencia más grandes de la historia), la serie ha alcanzado cientos de millones de visualizaciones en todo el mundo, está disponible en más de 175 países y ha sido traducida a más de 100 idiomas.



El elenco está encabezado por Jonathan Roumie en el papel de Jesús, acompañado por Shahar Isaac como Simón Pedro, Elizabeth Tabish como María Magdalena, Vanessa Benavente como María y Paras Patel como Mateo.



Con una narrativa cercana y cinematográfica, El Elegido explora el ministerio de Jesús, los pasajes más conocidos de los evangelios y la dimensión humana de quienes caminaron junto a él: sus dudas, sus conflictos y las transformaciones que experimentaron a su lado.



El estreno forma parte de la apuesta de Teletica por contenidos que dialogan con la identidad y la tradición cultural del país.

Desde su origen, la empresa ha reconocido la profunda influencia que el mensaje de Jesús ha tenido en la formación de la sociedad costarricense, en los valores que atraviesan su historia y en su vigencia para la sociedad contemporánea.



