Este glaciar se partió en dos y cambió para siempre un valle del sur de Islandia

En el sur de Islandia, el hielo y la roca se enfrentan en una batalla silenciosa. Nada aquí es estático, aunque lo parezca. Frente a nosotros se extiende un glaciar que aparenta quietud, pero que en realidad respira, se mueve y, a veces, cede.



Este valle fue testigo de uno de esos momentos en que la fuerza del hielo se volvió imparable. Los glaciares de esta región forman parte del Vatnajökull, el campo de hielo más grande de Islandia. En la década de los noventa, una de sus lenguas se desprendió parcialmente de la montaña y desató una avalancha glaciar que cambió el paisaje para siempre.



La presión acumulada durante años venció la estabilidad de la roca y liberó un torrente violento de agua, hielo y lodo. El fenómeno, conocido en Islandia como jökulhlaup, combina deshielo repentino y corrientes que avanzan sin aviso. En cuestión de minutos, el valle entero se transformó: los caminos desaparecieron bajo el agua, las estructuras se deshicieron como si fueran de papel y todo quedó envuelto en el rastro gris del glaciar.



Una parte del antiguo puente se conserva aún hoy como recordatorio. No es solo metal retorcido: es un testigo de la fuerza que tuvo aquel evento y del impacto que dejó en quienes vivían y trabajaban en la zona. Un fragmento que cuenta una historia de destrucción, pero también de memoria.



Ahora, el entorno parece tranquilo. El viento baja desde las montañas con suavidad, y el glaciar vuelve a lucir inmóvil, como si nada hubiera ocurrido. Pero cada grieta, cada sombra azulada en el hielo recuerda lo contrario: que este lugar vive en constante tensión, que aquí la naturaleza nunca está verdaderamente quieta.



En este rincón del sur de Islandia, la tierra guarda una cicatriz profunda… y una lección sobre su poder, su fragilidad y su sorprendente forma de renovarse.



Este viaje forma parte de una serie especial realizada junto a MD Tours para mostrar los paisajes y experiencias que aguardan en Islandia. Muy pronto, durante el Festival de la Luz, una persona podrá vivir esta misma aventura: se obsequiará un boleto para descubrir el país del fuego y el hielo.

Repase el reportaje completo en el video que aparece en portada. También puede encontrar todas las entregas de este especial de Islandia en nuestra lista de reproducción de Youtube: haga clic aquí para ingresar.