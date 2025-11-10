Especial Islandia: El glaciar que revela cómo cambia (y se protege) nuestro planeta

En Islandia, el hielo no es solo paisaje, es historia viva. Los glaciares cubren más del 10% del país y guardan, en sus capas, la memoria climática del planeta. Caminar sobre uno de ellos implica preparación: arnés, casco y crampones son indispensables en un entorno que cambia minuto a minuto.



Nuestro guía fue Yandy Núñez, el primer cubano en escalar el Monte Everest. Alcanzó la cima en 2023, tras un primer intento fallido en 2021 por contagio de COVID-19. Desde 2015 vive en Islandia, donde lidera expediciones y comparte su experiencia en terrenos extremos.



La caminata inicia rumbo a la “lengua del glaciar”, una masa de hielo que avanza lentamente entre montañas. A cada paso, el paisaje se transforma con grietas profundas, lagunas formadas por el deshielo y bloques de hielo que revelan el característico azul glaciar. Núñez explica que estos gigantes están en constante movimiento y que, cada año, pierden metros de espesor por efecto del calentamiento global.



En medio del recorrido probamos agua directamente del glaciar, una tradición que también practicaban los vikingos para conectarse con la naturaleza en su estado más puro. Desde la parte alta se observa la cascada formada por el deshielo y el lago que ha ido creciendo con el retroceso del hielo.



Caminar sobre un glaciar es caminar sobre siglos de historia natural. Islandia demuestra aquí que la Tierra cambia, respira y necesita ser cuidada. Cada paso sobre el hielo es una lección de respeto hacia un ecosistema tan imponente como frágil.

Repase el reportaje completo en el video que está en la portada de este artículo.

Este viaje forma parte de una serie especial realizada junto a MD Tours para mostrar los paisajes y experiencias que aguardan en Islandia. Muy pronto, durante el Festival de la Luz, dos personas podrán vivir esta misma aventura: se obsequiarán dos boletos para descubrir el país del fuego y el hielo.