Escritor nicaragüense Sergio Ramírez gana Premio Vargas Llosa

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes en 2017, ganó el sábado el Premio de la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, dotado con $100.000, con su más reciente obra literaria El caballo dorado.

El presidente del jurado, Juan Manuel Bonet, anunció la obra ganadora en un acto celebrado en Cáceres, España, en el que también intervino el ensayista Álvaro Vargas Llosa, hijo del premio Nobel peruano; el director de la Cátedra Vargas Llosa, Raúl Tola; y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

Ramírez, político, abogado, periodista y narrador, fue vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990. Desde 2021 vive exiliado en España, forzado al destierro por el gobierno de su otrora camarada, Daniel Ortega, que desde 2018 reprime abiertamente toda voz crítica en el país centroamericano.

Fundador del encuentro literario anual "Centroamérica Cuenta", Ramirez declaró que pertenece a una generación que "entendió que valía la pena dedicarse a escribir, como se dedicó Mario Vargas Llosa con disciplina, esfuerzo y constancia", y "creyendo que la literatura es una verdadera razón de vida".

"Represento a los despatriados"

El laureado escritor se refirió a la situación política de Nicaragua, "con una dictadura peor que la de Somoza" y que "ha encadenado a mi país a un destino trágico".

Por tal razón, dedicó el premio a todos aquellos que, como él viven en el exilio, a quienes "junto conmigo han sido despatriados y senos ha quitado la ciudadanía".

"Yo tengo voz para representarlos a ellos y abrir un camino de esperanza", señaló en el acto.

Su compatriota Gioconda Belli, que la semana pasada ganó el premio literario internacional Carlos Fuentes, fue otra de las finalistas con su más reciente novela Un silencio lleno de murmullos (Gioconda Belli).

Los demás títulos eran Minimosca (Gustavo Faverón, Perú), Bad hombre (Pola Oloixarac, Argentina), Castillos de fuego (Ignacio Martínez de Pisón, España) y La península de las casas vacías (David Uclés, España).

El galardonado se une a David Toscana (México), autor de El peso de vivir en la tierra, ganador en 2023; Juan Gabriel Vásquez (Colombia), con Volver la vista atrás, en 2021; Rodrigo Blanco Calderón (Venezuela), con The Night, en 2019; Carlos Franz (Chile), con Si te vieras con mis ojos, en 2016; y Juan Bonilla (España), con Prohibido entrar sin pantalones, premiado en 2014.