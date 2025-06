Entradas para ver a Guns N’ Roses salen a la venta el lunes: entérese aquí de los precios

La leyenda del rock mundial, Guns N’ Roses, regresa a Costa Rica tras nueve años de ausencia, y los fans ya pueden marcar en su calendario las fechas clave para adquirir sus entradas.

El esperado concierto se realizará el miércoles 1° de octubre en el Estadio Nacional, y promete ser un evento histórico para la música en el país.



Las entradas estarán disponibles a partir de este lunes 23 de junio a las 10 a. m., con una preventa exclusiva “Night Train” para miembros del Club de Fans.

Luego, los clientes de Davivienda podrán acceder a una preventa especial los días 24 y 25 de junio, con la ventaja de pagar en cuotas sin intereses. Finalmente, la venta general abrirá el jueves 26 de junio, habilitada para todo público, con todos los métodos de pago y en todos los puntos autorizados.



Los boletos se podrán comprar en línea a través de kuikpei.com, así como en puntos físicos como el Estadio Nacional y Tienda Vértigo, lo que facilitará el acceso para los miles de seguidores de la banda.



Precios para todos los gustos

Las entradas están disponibles en varias localidades con precios que van desde los $74 hasta los $366, según la experiencia que el fan desee vivir. El costo en colones toma como referencia el tipo de cambio de este 19 de junio.

(Gradería Sur) – $74 (₡37.360).​ Night Train (Gramilla) – $74 (₡37.360).

(Gramilla) – $98 (₡49.475). Sweet Child O’ Mine (Gramilla) – $147 (₡74.212).

(Platea Este y Oeste) – $195 (₡98.445). November Rain (Sombra Este y Oeste) – $195 (₡98.445)

(Sombra Este y Oeste) – $195 (₡98.445) Heavens Door Súper Fan  (Experiencia premium) – $366 (₡184.775).

Este espectáculo reunirá a los íconos Axl Rose, Slash y Duff McKagan, quienes interpretarán himnos inolvidables como Sweet Child O’ Mine, Welcome to the Jungle y November Rain, en el marco del inicio de su gira latinoamericana.

Una producción de primer nivel

El anuncio se hizo oficial en una conferencia de prensa encabezada por Mercury Concerts y Costa Vida Presenta.



“Es un verdadero honor que esta leyenda del rock inicie su gira latinoamericana en Costa Rica. Estamos comprometidos en ofrecer un espectáculo con los más altos estándares”, expresó Michael Cothran, presidente de Costa Vida Presenta.



Además, Don Stockwell, presidente de Stockwell Entretenimiento, recalcó que la banda permanecerá varios días en el país, lo que convierte el evento en una experiencia aún más especial.



Guns N’ Roses se presentó por última vez en Costa Rica el 26 de noviembre de 2016. Ahora, con una producción que busca superar aquella experiencia, el regreso de esta icónica banda se perfila como uno de los eventos más importantes del año para la escena musical costarricense.