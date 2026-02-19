El tráiler de Toy Story 5 ya está aquí y confirma el regreso que todos esperaban

Pixar publicó el primer tráiler oficial de Toy Story 5, una de las películas más esperadas de la franquicia animada, que marca el regreso de Woody, Buzz Lightyear y otros personajes emblemáticos del universo creado por el estudio. El adelanto, difundido este jueves, ofrece un primer vistazo a la trama y confirma la participación de figuras centrales de las entregas anteriores.



Según informó CNN en Español, la nueva película mostrará a los juguetes enfrentándose a un entorno cada vez más dominado por la tecnología y los dispositivos electrónicos. El avance sugiere que la historia explorará cómo estos personajes intentan mantener su relevancia en un mundo donde la atención de los niños se desplaza hacia las pantallas.





El tráiler también confirma el reencuentro entre Woody y Buzz Lightyear, quienes volverán a compartir pantalla tras los acontecimientos de la cuarta entrega. La narrativa sugiere que ambos deberán colaborar nuevamente para enfrentar un desafío que pone en riesgo la estabilidad del grupo.



De acuerdo con el portal especializado eCartelera, la película introduce un nuevo antagonista y plantea un conflicto en torno a la adaptación de los juguetes tradicionales a los cambios del entorno. El avance presenta además a nuevos personajes que se integrarán a la historia y que podrían redefinir la dinámica del grupo.



La franquicia Toy Story, una de las más exitosas de Pixar y Disney, ha acompañado a varias generaciones desde su estreno en 1995. Con esta quinta entrega, el estudio busca ampliar el universo narrativo de los juguetes y conectar con nuevas audiencias, sin perder el vínculo emocional construido a lo largo de casi tres décadas.



Aunque el tráiler no revela todos los detalles del argumento, sí anticipa una película centrada en el paso del tiempo, la amistad y la adaptación al cambio, temas recurrentes en la saga. El estreno de Toy Story 5 está previsto para los próximos años y ya genera expectativa entre seguidores de la franquicia en todo el mundo.

