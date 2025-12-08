El salto de Seljalandsfoss, una cortina de agua que se recorre por dentro

Hay cascadas que se contemplan desde la distancia, con respeto, como quien mira un cuadro. Y hay otras, más atrevidas, que invitan a meterse de lleno en ellas. En el sur de Islandia, Seljalandsfoss pertenece al segundo grupo. Aquí lo impensable sucede sin pedir permiso: se puede caminar justo detrás de una cortina de agua de 60 metros de altura, como si el paisaje abriera una puerta secreta solo para curiosos.



Es una de las experiencias más intensas y fotogénicas del país, una de esas postales que casi se toman solas. Y, por supuesto, vamos a probarla. La advertencia siempre llega con una sonrisa: “Se van a empapar.” Así que toca prepararse con ropa impermeable, gorrito y un poco de dignidad extra en caso de terminar chorreando. Dicen que es una experiencia mágica; habrá que comprobarlo.



La cascada nace de un río alimentado por un glaciar. El agua cae sin descanso, y el aire se llena de bruma antes de siquiera acercarse. Detrás del salto, una pequeña cueva natural permite recorrer todo el arco de la caída, envueltos por el estruendo del agua y el eco de las gotas golpeando la roca. Desde la entrada ya se siente el golpe frío del rocío, y la potencia es tal que obliga a afinar el equilibrio.



Caminar detrás de Seljalandsfoss se siente como cruzar un muro de agua, una frontera entre la calma y el caos. Aquí, el sonido no deja espacio para nada más; es un rugido envolvente que borra el resto del mundo. Por un instante, la única realidad es el agua cayendo sin pausa, recordando que en Islandia incluso los lugares tranquilos saben sorprender con fuerza.

