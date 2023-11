El productor musical chileno que enfureció a Bad Bunny gracias a la inteligencia artificial

En mayo de este año, Spotify borró decenas de miles de temas producidos gracias a la plataforma Boomy, un sitio que permite crear canciones con inteligencia artificial. "NostalgIA" sufrió el mismo destino poco tiempo después, pero el miércoles se relanzó una nueva versión en que se reemplaza a Bad Bunny por J Balvin.



En Chile no hay una regulación sobre el uso de estas herramientas en la música, según la abogada María José Marabit, especialista en propiedad intelectual de la Universidad Católica.



"No está regulado (...) no hay una ley que imponga nada en este caso", afirma Marabit, para quien tampoco está claro si podría existir una demanda de los artistas originales.



Otros cantantes, cuyas voces también fueron imitadas con inteligencia artificial, como Drake y The Weeknd, también han mostrado su molestia por el uso de esta tecnología.



Pero Bustos no teme represalias.