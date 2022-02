El presidente de Spotify defiende permanencia del polémico comentarista Joe Rogan

Pese a la polémica, el presidente ejecutivo de Spotify defendió que se mantenga en la plataforma el podcast del polémico comentarista Joe Rogan, pero condenó algunos de sus comentarios, según un correo enviado a los empleados al cual tuvo acceso la AFP.



El fundador sueco de este gigante del streaming de audio, Daniel Ek, confirmó que varios episodios del programa de Joe Rogan fueron retirados durante el fin de semana de la plataforma, debido a que contenían declaraciones inapropiadas de carácter racista.



"Condeno con firmeza las declaraciones de Joe y apruebo la decisión de retirar los episodios de la plataforma", pero señaló que no cree que "recluir en el silencio" al comentarista sea la respuesta.



Después de una serie de "discusiones" con Spotify y después de una "reflexión", Rogan decidió retirar algunos episodios de su programa, confirmó Ek.



El comentarista tiene un contrato estimado por 100 millones de dólares con la plataforma y según algunos medios hasta 70 capítulos fueron suprimidos.



Según los reportes, Rogan utilizó expresiones racistas como la palabra "nigger", término muy ofensivo en inglés para referirse a una persona negra.



El sábado, Rogan expresó sus disculpas, sin embargo, negó haber utilizado la controvertida expresión para referirse a las personas negras en un contexto racista.



"Nunca lo usé para ser racista, porque no soy racista", dijo.



La controversia comenzó tras la denuncia de varios artistas que pidieron salir de la plataforma musical debido a las acusaciones de que el programa de Rogan contiene desinformación sobre el COVID-19.



Rogan está acusado de desalentar la vacunación entre los jóvenes y promover el uso no autorizado de un medicamento antiparasitario para tratar el virus.



