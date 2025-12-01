El lugar de Islandia donde el hielo nace, viaja y muere

Entre montañas azules que parecen respirar y un silencio que lo llena todo, el glaciar deja caer parte de su cuerpo en forma de fragmentos helados. Al desprenderse, flotan sobre una laguna que refleja el mundo como si el tiempo se hubiera detenido. Así es Jökulsárlón, la laguna glaciar más conocida y más antigua de Islandia, un lugar donde la naturaleza exhibe, sin alarde, la historia de su propia transformación.



El viaje del agua empieza arriba, en las cumbres donde el glaciar se derrite sin prisa. De ahí bajan los bloques, empujados por la gravedad y por un clima que desde hace décadas dejó de ser estático. Poco a poco avanzan hasta llegar al mar, en la playa donde las olas convierten el hielo en diamantes fugaces.



La laguna nació hace más de 80 años, cuando el glaciar Breiðamerkurjökull —una de las lenguas del gigantesco Vatnajökull— comenzó a retroceder por causas naturales. Desde entonces, enormes piezas de hielo se desprenden y viajan hacia el océano, formando un paisaje que cambia con la luz, la marea y el capricho del viento.



El agua y los bloques que vemos hoy empezaron su trayecto allá atrás, en la montaña. Se liberan del glaciar, descienden, cruzan un estrecho angosto y terminan en el mar, justo donde aparece Diamond Beach con sus cristales de hielo brillando sobre la arena negra.



Aquí el hielo nace, viaja y muere en el océano. Es un ciclo que se ha repetido durante siglos y que guarda, en cada bloque flotante, la historia del fuego, el frío y el tiempo que moldearon Islandia.



Repase el reportaje completo en el video que aparece en portada. También puede encontrar todas las entregas de este especial de Islandia en nuestra lista de reproducción de Youtube: haga clic aquí para ingresar.

Este viaje forma parte de una serie especial realizada junto a MD Tours para mostrar los paisajes y experiencias que aguardan en Islandia. Muy pronto, durante el Festival de la Luz, una persona podrá vivir esta misma aventura: se obsequiará un boleto para descubrir el país del fuego y el hielo.