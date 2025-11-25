El glaciar donde Nolan luchó contra el frío para filmar Interstellar

En Islandia hay paisajes que parecen diseñados no por la naturaleza, sino por la imaginación. Lugares donde el hielo avanza como una criatura viva y las montañas se levantan oscuras, afiladas, casi hostiles. En medio de ese escenario de otro mundo, uno entiende por qué el cine llegó hasta aquí.

Los fanáticos de Interstellar lo recordarán bien: la llegada a un planeta desolado, helado, silencioso, donde todo parece suspendido en el tiempo. Lo que pocos saben es que aquel lugar nunca existió en el espacio, sino en esta isla joven y salvaje. Las escenas del Planeta Mann se rodaron aquí, en Svínafellsjökull, una de las lenguas más impresionantes del gran glaciar Vatnajökull.

Detrás de nosotros, el hielo se extiende en un paisaje que parece no terminar nunca. Su superficie azul metálico, marcada por grietas profundas y sombras inciertas, ofreció a Christopher Nolan el escenario perfecto para recrear un mundo inhóspito. No hizo falta construir decorados ni inventar texturas digitales: Islandia ya tenía todo lo que la ficción pedía.

El equipo filmó durante semanas en condiciones extremas. Temperaturas bajo cero, vientos constantes y una luz que cambiaba minuto a minuto. Lo que para cualquier producción habría sido un desafío, para Interstellar se convirtió en parte del encanto: un planeta real donde el clima dictaba la jornada.

El resultado fue tan verosímil que muchos espectadores creyeron que las escenas eran creadas por computadora. Pero no: era Islandia, interpretando uno de los papeles más memorables de la película. Aquí, donde el hielo respira y la tierra cruje, Nolan encontró un planeta entero sin necesidad de abandonar la Tierra.

Repase el reportaje completo en el video que aparece en portada. También puede encontrar todas las entregas de este especial de Islandia en nuestra lista de reproducción de Youtube: haga clic aquí para ingresar.

Este viaje forma parte de una serie especial realizada junto a MD Tours para mostrar los paisajes y experiencias que aguardan en Islandia. Muy pronto, durante el Festival de la Luz, una persona podrá vivir esta misma aventura: se obsequiará un boleto para descubrir el país del fuego y el hielo.

