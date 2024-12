El esperado debut de Shawn Mendes en Costa Rica ya tiene fecha

¡Es oficial! El cantante y compositor multiplatino Shawn Mendes, nominado al Grammy, hará su primer concierto en Costa Rica como parte de su gira por América Latina en 2025. La productora Move Concerts confirmó este viernes que el espectáculo será el sábado 5 de abril en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva.



Su presentación en Costa Rica forma parte de una serie de tres shows que también incluirán a Perú y Puerto Rico. Estos conciertos llegarán luego de su participación como cabeza de cartel en importantes festivales como Lollapalooza en India, Argentina, Chile y Brasil, así como en el Estéreo Picnic en Colombia.

Durante el espectáculo, Mendes interpretará sus éxitos más icónicos y canciones de su nuevo álbum homónimo, titulado Shawn.



Fechas de preventa y precios de entradas

Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma eticket.cr y las preventas iniciarán el próximo 17 y 18 de diciembre. A continuación, se detallan las fechas clave para adquirir los boletos:



Clientes AMEX: 17 y 18 de diciembre.

Clientes BAC: Del 19 al 22 de diciembre.

Venta general: A partir del 23 de diciembre, a las 10:00 a. m.​

Los precios de las entradas, que ya incluyen cargos por servicio e impuestos, son los siguientes:



Golden Circle (De pie): ₡77.500

Sectores 503 y 403: ₡71.600

Sectores 402, 404, 502 y 504: ₡65.600

Sectores 401, 405, 501 y 505: ₡53.700

Gramilla: ₡41.800

Cabe destacar que el evento será apto para todo público. Los menores de edad podrán asistir, siempre y cuando estén acompañados por un adulto.

Un regreso esperado con nueva música

El lanzamiento de Shawn, el álbum más reciente de Mendes, marca un hito en su carrera al explorar su lado más íntimo y honesto, tanto lírica como musicalmente. Este proyecto fue concebido durante dos años en diferentes partes del mundo, incluyendo Nosara, Costa Rica. Las canciones del álbum reflejan su crecimiento personal tras la cancelación de su gira de 2022, ofreciendo a los oyentes una experiencia introspectiva y profunda.



La crítica especializada ha recibido el álbum con entusiasmo. Medios como USA Today lo calificaron como un "triunfo" y "el punto culminante" de la carrera del artista de 26 años, consolidándolo como una de las voces más relevantes de su generación.



Desde su irrupción en la industria musical, Shawn Mendes ha lanzado cinco álbumes de estudio, acumulando éxitos como Stitches, If I Can’t Have You y Señorita, este último en colaboración con Camila Cabello. Además, ha logrado alcanzar cuatro veces el número uno en el Billboard 200, posicionándose como el artista masculino más joven en lograr esta hazaña.