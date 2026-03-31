Editorial acusa a OpenAI de violar derechos de autor de libros infantiles en Alemania

La editorial británico-estadounidense Penguin Random House anunció este martes que presentó una demanda en Alemania contra OpenAI, a la que acusa de haber infringido los derechos de autor de libros infantiles alemanes mediante su herramienta de inteligencia artificial, ChatGPT.

El caso se centra en la serie 'Der kleine Drache Kokosnuss', que narra la historia de un dragón llamado Coco que no sabe volar, creada por el ilustrador alemán Ingo Siegner.

La demanda fue presentada ante el tribunal regional de Múnich contra OpenAI Ireland Limited, proveedor de ChatGPT, según un comunicado de la editorial, propiedad del grupo alemán Bertelsmann.

De acuerdo con Penguin Random House, con “simples solicitudes”, el chatbot “reproduce de manera reconocible” contenidos protegidos por derechos de autor de Siegner y genera ilustraciones del dragón que “se parecen notablemente al original”.

Además, la editorial afirma que existen “indicios claros” de que las obras del autor “fueron utilizadas ilegalmente para entrenar el sistema de IA” y que permanecen almacenadas en el chatbot.

La empresa considera que se vulneraron tanto los derechos de autor del ilustrador como los derechos exclusivos de uso y explotación que posee su filial.

El gigante tecnológico, pese a una solicitud de cese y de información, no reaccionó, según la editorial. Contactada por la AFP, una responsable de OpenAI para Europa no respondió de inmediato.

En enero de 2025, Bertelsmann había alcanzado un acuerdo con OpenAI para ampliar el uso del chatbot en sus actividades, incluyendo a Penguin Random House. Según la editorial, esta colaboración tenía como objetivo ofrecer recomendaciones de libros personalizadas en redes sociales.

“Estamos abiertos a las oportunidades que ofrece la IA, pero la protección de la propiedad intelectual sigue siendo para nosotros una prioridad absoluta”, afirmó Carina Mathern, directora editorial de la división juvenil.

Penguin Random House también exige “mayor transparencia para los lectores, con medidas de protección adecuadas”.