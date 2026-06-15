Dos fotógrafos costarricenses retratan el Mundial FIFA 2026 en primera fila

Mientras millones de aficionados siguen cada jornada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, dos costarricenses se encuentran detrás de algunas de las imágenes que narran la historia del torneo desde Canadá.

Los fotógrafos José Campos Rojas y Luis Alvarado Alvarado, representantes de la agencia costarricense Photo Media Express, forman parte del grupo internacional de prensa acreditado para documentar la máxima cita del fútbol mundial y ya fueron protagonistas de uno de los momentos más importantes del certamen: la cobertura del partido ﻿inaugural disputado en Toronto entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Su presencia en ese encuentro marcó un hito para la fotografía deportiva costarricense, al convertirse en los únicos representantes de una agencia fotográfica nacional acreditados para el inicio de la Copa del Mundo desde el terreno de los hechos.

Ahora, ambos continúan su recorrido por distintas sedes mundialistas, capturando no solo la acción dentro de los estadios, sino también las historias humanas que convierten al Mundial en uno de los fenómenos culturales más importantes del planeta.

“Un Mundial se vive mucho más allá de los noventa minutos. Cada aficionado, cada ciudad y cada momento alrededor del torneo tiene una historia que merece ser contada. Nuestro objetivo es acercar esa experiencia a Costa Rica a través de la fotografía”, señalaron los fotógrafos.

Referentes de la fotografía deportiva nacional

La presencia de Campos y Alvarado en el Mundial es el resultado de años de trabajo especializado en fotografía deportiva y documental.

José Campos Rojas es fotógrafo oficial del Deportivo Saprissa desde 2016 y cofundador de Photo Media Express. Su trayectoria incluye coberturas de la Copa de Campeones de Concacaf, la Copa Centroamericana, eliminatorias mundialistas, Mundiales Femeninos FIFA Sub-17 y Sub-20, UEFA Champions League, La Liga de España y el Mundial de Clubes de la FIFA.

Sus imágenes han sido distribuidas por agencias internacionales y publicadas en medios de prestigio mundial como TIME, LIFE, Forbes Polonia y The Wall Street Journal, entre otros.

Por su parte, Luis Alvarado Alvarado acumula más de 15 años de experiencia profesional en fotografía deportiva, cultural y corporativa. Durante más de una década ha documentado la actividad del Deportivo Saprissa y ha participado en coberturas internacionales de torneos FIFA y Concacaf.

Además de su trabajo en el ámbito deportivo, actualmente es fotógrafo oficial de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica y desarrolla proyectos visuales vinculados al arte, la cultura y el entretenimiento.

﻿ Una visión costarricense de la Copa del Mundo

Más allá de registrar goles, celebraciones y resultados, la cobertura de ambos busca contar el Mundial desde una perspectiva diferente: la emoción de las graderías, los encuentros entre culturas, las tradiciones de las ciudades anfitrionas y los instantes que construyen la memoria colectiva del torneo.

Desde Toronto y otras sedes mundialistas, Campos y Alvarado continuarán generando contenido fotográfico y audiovisual para medios de comunicación, plataformas digitales y redes sociales, proyectando el talento costarricense en uno de los escenarios periodísticos más importantes del mundo.