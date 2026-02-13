Donde hay voz, hay radio: Teletica presenta ‘Rostros de la Radio’

En el marco del Día Mundial de la Radio, Teletica reafirma su compromiso con este medio esencial bajo un mensaje claro y contundente: donde hay voz, hay radio.



La iniciativa es un llamado a la sociedad costarricense a reconocer el valor de la radio como parte de la identidad nacional: un medio inclusivo, universal y de alta accesibilidad que ha acompañado al país en sus momentos más significativos, fortaleciendo la información, el diálogo público y la participación ciudadana.



El mensaje se sustenta en tres pilares fundamentales del papel de la radio en Costa Rica: su legado y memoria histórica; la pluralidad de voces que encuentran en el micrófono un espacio para expresarse con libertad y responsabilidad; y la comunidad que se construye a partir de información oportuna y confiable.



Como parte de esta conmemoración, Teletica presenta la serie especial de entrevistas Rostros de la Radio, una producción que encarna el mensaje que la empresa comparte con el país.

A través de esta serie, cuatro figuras de Teletica Radio 91.5 FM; Carlos Álvarez, Rose Davis, Victoria Fuentes y Christian Sandoval, comparten su experiencia detrás del micrófono en momentos históricos del país. En conversaciones íntimas, reflexionan sobre la formación de criterio en la sociedad, la responsabilidad que implica informar y el impacto que tendría imaginar una Costa Rica sin radio.



Con esta producción, Teletica celebra una de sus plataformas estratégicas que, tras nueve años de desarrollo, se posiciona como la número uno en Costa Rica en noticias, entretenimiento y actualidad.



El especial Rostros de la Radio estará disponible en el canal de YouTube de Teletica y en la plataforma TDMAX. Además, a lo largo del viernes 13 de febrero y durante el fin de semana, se compartirán extractos de las entrevistas en las redes sociales de Teletica Radio, TDMAX y Teletica 7, ampliando el alcance de este homenaje a un medio que continúa acompañando, informando y conectando a Costa Rica.