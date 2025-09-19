DMNTS vivió su tercera noche con el primer gran desafío de la temporada

La octava temporada de DMNTS tuvo su tercera noche de competencia, en la que los cinco proyectos elegidos —La Zurdería, Fit Manage App, Agente Officia, Bizzlink y Niu Tops— enfrentaron su primer gran reto. Además, se dio apertura a las votaciones del público a través de www.teletica.com/dmnts, las cuales se sumarán como puntos a la tabla acumulada y definirán los eliminados de cada semana.



El desafío: “¿Hace plata o no?”

El primer desafío de la temporada llevó por nombre “¿Hace plata o no?”. En solo dos minutos, cada emprendedor debió demostrar la solidez de su modelo de negocio utilizando herramientas como cuadros de costos, ingresos actuales, punto de equilibrio y rentabilidad.



La intención fue evaluar si sus ideas ya se están convirtiendo en realidades sostenibles en el mercado. Los jueces de la noche fueron Sofía Murillo, consultora especializada en la preparación de startups para recibir inversión, y Javier Quirós, empresario costarricense y vicepresidente de Grupo Purdy.



El paso de cada proyecto por el escenario



Fit Manage App abrió la noche enfrentando preguntas clave sobre su rentabilidad y si sus fundadores contemplan un salario como emprendedores, un factor que los jueces consideran vital para medir sostenibilidad.

Agente Officia, de Jorge Castrillo desde Palmares, mostró que ya está generando ingresos pese a no haber alcanzado aún el punto de equilibrio. Los jueces destacaron su capacidad para levantar un negocio con bajo costo.

La Zurdería sorprendió al recibir el primer 10 de la temporada. Javier Quirós destacó su ingenio, describiendo su negocio como “hacer chocolate sin cacao”, lo que proyecta grandes oportunidades de evolución.

Niu Tops, liderado por Yoselyn Abrams, mostró un modelo sólido con un equipo de ocho personas que conserva una tradición familiar. El reto principal para crecer será escalar la producción artesanal.

Bizzlink, de Sebastién de Watrigant, defendió su modelo B2B de suscripción a planes de lealtad. Aunque ya genera ingresos, los jueces señalaron el reto de alcanzar el punto de equilibrio en el corto plazo.



Una nueva sección: “Emprendedores BAC”

La noche también estrenó la sección “Emprendedores BAC”, que compartió historias inspiradoras de pymes apoyadas por esta organización. Los protagonistas fueron Sipidipi, creador de libros desplegables tridimensionales sobre biodiversidad, cultura y arquitectura, y BUKIS, una empresa que ofrece una variada línea de productos de comida mexicana.



Resultados de la noche

La tabla de posiciones dejó un triple empate en el primer lugar con 17 puntos entre La Zurdería, Niu Tops y Bizzlink, seguidos por Agente Officia con 16 puntos y Fit Manage App con 14.



El próximo desafío será “Contenido mata presupuesto”, donde los cinco proyectos deberán generar contenido en redes sociales durante toda la semana. La clave estará en conectar con su audiencia de manera creativa y estratégica, demostrando que una buena idea puede brillar más allá de los recursos invertidos.



Puede seguir el minuto a minuto de esta octava temporada en el perfil de IG @dementescr y repasar cada episodio en la app TDMAX y el canal de YouTube @dementes_cam.







