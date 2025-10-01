DMNTS vivió cuarta noche de competencia con eliminación y más de 15 mil votos del público

La octava temporada de DMNTS llegó a su cuarta noche de competencia marcada por el segundo desafío de los emprendedores, titulado “Contenido mata presupuesto”, y el desenlace de la primera eliminación.

La participación del público fue protagonista, al superar los 15 mil votos durante la semana. El apoyo se tradujo en puntos adicionales para la tabla general: 7 puntos al primer lugar, 5 al segundo, 3 al tercero, y 2 y 1 a los puestos cuarto y quinto, respectivamente.

El reto consistió en que cada emprendimiento debía producir contenido en sus plataformas digitales, mostrando cómo lo utilizaban para comercializar sus productos o servicios. Durante la semana recibieron mentoría de David Dobles, experto en marketing digital, quien también integró el jurado junto con Cristina Mora, creadora de contenido reconocida como lafatfluencer.

La noche inició con Niu Tops, que destacó por su creatividad y la construcción de comunidad en torno a su portafolio de productos. Luego participó Bizzlink, mostrando cómo su estrategia de contenido se enfoca en la generación de leads. La Zurdería presentó un embudo de ventas basado en las interacciones de su audiencia; mientras que Agente Officia aplicó la técnica de interrupción-entrevista recomendada por el mentor. Finalmente, Fit Manage App presentó un enfoque técnico en la conversión de contenido en ventas, incluyendo métricas como pixel y visitas web.

Al cierre de la noche, la tabla acumulada dejó en el primer lugar a La Zurdería con 41 puntos, que además sumó los 7 del público. Le siguieron Bizzlink y Niu Tops. En el fondo de la tabla, Fit Manage App y Agente Officia empataron con 35 puntos, por lo que el desempate se resolvió con el voto del público, manteniendo en competencia a Fit Manage App y dejando a Agente Officia como el primer eliminado de la temporada.

Ahora, los emprendedores se preparan para el siguiente reto, “Negocios con propósito”, donde se evaluará el impacto social, económico y ambiental de sus propuestas. Además, se conocerá al segundo eliminado de la temporada. El público puede seguir votando en www.teletica.com/dmnts.

Puede seguir el minuto a minuto de esta octava temporada en el perfil de IG @dementescr y repasar cada episodio en el app TDMAX y el canal de YouTube @dementes_cam.