“Dijeron que no amanecía”: Narradores Rodolfo y Adrián Méndez recuerdan su momento más duro

Rodolfo Méndez está a punto de cumplir 44 años de carrera en la radio. Una vida entera narrando fútbol que, con el tiempo, encontró continuidad en la voz de su hijo Adrián. Sin embargo, los casos de padres e hijos que se dedican a la narración deportiva son poco comunes. Así lo señaló Gustavo López en su espacio Casual, de TDMAX, al presentar a esta dupla que hoy comparte profesión, estilo y hasta una locución sorprendentemente similar.



Por primera vez, Rodolfo, de Columbia, y Adrián, de Teletica Radio, se sientan juntos a conversar en una entrevista que va más allá del fútbol. La charla recorre su trayectoria en la radio, el vínculo familiar y uno de los episodios más difíciles que ha enfrentado la familia Méndez.



Hace cuatro años, Adrián enfermó gravemente de COVID-19. Gustavo “Tavo” López recordó durante la conversación que Adrián “llegó a tiempos extra”, utilizando una metáfora futbolera para describir lo crítica que fue su situación. Rodolfo, por su parte, completó la idea con otra imagen propia del fútbol: “En realidad llegó a penales”.



Adrián permaneció internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Max Peralta. Su estado era crítico. Pasaron semanas sin que él tuviera consciencia de lo que ocurría.

“Cuando ya recuperé la consciencia, estaba en la UCI del Hospital Max Peralta y el doctor se paró frente a mi cama, yo todavía tenía el tubo en la garganta, no podía moverme y lo observaba. Estando ahí, el doctor me dijo: 'Usted se murió, yo a usted lo vi muerto, no sé cómo todavía está aquí' y se dio media vuelta y se fue,” recuerda Adrián.

Para Adrián, el tiempo se había detenido. Cuenta que lo durmieron un 8 de abril y despertó hasta el 13 o 14 de mayo. Lo primero que recuerda es a su mamá hablándole y llorando a su lado. En ese momento pensó que apenas había pasado una noche. Poco a poco fue comprendiendo todo lo que su familia había vivido mientras él permanecía inconsciente.



En casa, la incertidumbre era constante. Rodolfo recuerda con claridad el día más duro. Recibieron una llamada del hospital en la que les indicaron que debían prepararse porque Adrián probablemente no amanecería. Sin embargo, junto a su esposa mantuvieron la fe y respondieron que creían que no sería necesario.

La familia se aferró a la oración. Dos días después acudieron a la Basílica de los Ángeles para una plegaria con el padre Adrián. Rodolfo recuerda ese momento como una experiencia profundamente espiritual. Eran los únicos en el templo. Adrián relata que el sacerdote incluso cerró la basílica y bajó la imagen de la Virgen de los Ángeles solo para ellos.