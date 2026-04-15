De proyecto universitario a empresa global: tico supera $10 millones con 'app' de eventos

Lo que comenzó como un proyecto universitario hoy se consolida como una empresa tecnológica de alcance internacional. El costarricense Santiago Pozuelo, de 25 años, fundó la plataforma Bubbl mientras estudiaba en el Georgia Institute of Technology y actualmente supera los $10 millones en ventas globales en la industria de eventos.



​“Empecé siempre a organizar eventos… y decidí básicamente empezar una herramienta para yo poder organizar eventos”, relató Pozuelo a Teletica.com y explicó cómo surgió la idea en plena pandemia en 2021.

La iniciativa nació como una respuesta a las limitaciones que enfrentaban los organizadores durante el COVID-19, cuando muchas actividades migraron a redes sociales sin herramientas adecuadas.

“Mucha gente empezó a organizar eventos por Facebook o por grupos de WhatsApp y obviamente no eran las herramientas correctas”, señaló.

Inicialmente pensada como una aplicación social para descubrir eventos, Bubbl evolucionó tras detectar un problema más profundo en la industria: la falta de control de los organizadores sobre sus datos, su audiencia y su crecimiento.

​“Nos empezamos a enfocar en cómo crear una experiencia completa para que un organizador pueda manejar su negocio dentro de nuestra plataforma”, explicó.

Hoy, la herramienta permite no solo promocionar eventos, sino también vender entradas, gestionar reservas, controlar finanzas y operar experiencias completas. Esta evolución la ha convertido en una plataforma “todo en uno” para la industria de hospitalidad y entretenimiento.

La empresa, fundada junto a su socio Gabriel Lobl, ha logrado posicionarse en más de 20 países, trabajando con más de 1.000 organizadores y cerca de 4.000 eventos en ciudades como Londres, Madrid, México y Colombia.

Además, ha experimentado un rápido crecimiento. Solo en 2025, Bubbl generó $6,3 millones en volumen de ventas, un aumento del 150% interanual, y $669.000 en ingresos (+143%).

Pozuelo destacó que el crecimiento responde a una tendencia global.

​“Las experiencias en la vida real van a ser cada vez más valiosas… más marcas van a querer tener presencia física”, afirmó.

Actualmente radicado en Miami, el emprendedor asegura que el mercado de eventos está en expansión tanto en entretenimiento nocturno como en bienestar.

​“Cada vez hay más eventos de wellness y 'nightlife'… son dos industrias que crecen paralelamente”, indicó.

La startup también ha levantado más de $800.000 en inversión de fondos en Estados Unidos, incluyendo la firma NEO, alcanzando una valoración cercana a los $12 millones.

Santiago Pozuelo y su socio,​ Gabriel Lobl.

Pese a su proyección internacional, Pozuelo subraya el peso de sus raíces.

“Costa Rica ya es un país que está en el mapa mundial… hay mucho talento y creatividad que se tiene que sacar al mundo”, expresó.

De cara al futuro, la visión es ambiciosa: consolidarse como la infraestructura tecnológica de la industria global de eventos.

“Nuestra meta es brindar la infraestructura que permita a los organizadores crecer de manera sostenible y competir a nivel global”, aseguró.

Finalmente, el joven emprendedor envió un mensaje a quienes buscan iniciar proyectos: “Simplemente empezar… hoy en día la barrera de entrada es mucho más baja”.