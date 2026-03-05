De los bares a la televisión: todo sobre “Batalla de Karaoke”, el nuevo formato de Teletica

La televisión nacional se prepara para encender el micrófono con Batalla de Karaoke, el nuevo programa de entretenimiento de Teletica que buscará llevar a la pantalla el talento de cantantes aficionados de todo el país.



El formato apuesta por trasladar a la televisión la energía de las noches de karaoke que se viven en bares y restaurantes. La producción realizará una gira por diferentes locales para reclutar a los participantes que formarán parte del programa.



Según explicó la productora Vivian Peraza, la propuesta surge en un momento en que el karaoke vive un auge en distintos espacios de entretenimiento.



“Este formato es para el pueblo. Tomando en cuenta todo lo que está en auge ahorita, como los karaokes, nos pareció el momento oportuno para lanzar esta propuesta que se resume en ‘una gran fiesta de canto’”, explicó Peraza.

En total, 70 cantantes aficionados competirán durante ocho semanas. En cada emisión, el público elegirá al ganador mediante una votación en tiempo real que los televidentes podrán seguir durante la transmisión.



Cada vencedor semanal recibirá ₡500.000 y avanzará a la gran final. En el último programa, los siete finalistas competirán por el premio mayor de ₡3 millones.



La conducción del espacio estará a cargo de Ítalo Marenco y Keyla Sánchez, mientras que René Barboza participará como personaje del programa. Además, tres animadores se encargarán de incentivar al público y convertir cada emisión en una verdadera fiesta musical.



El estreno de Batalla de Karaoke está previsto para el sábado 11 de abril y se transmitirá durante dos horas.



Entre las zonas previstas para el proceso de selección se encuentra Nicoya y otras localidades de Guanacaste, aunque los lugares específicos aún están por confirmarse. Los bares o restaurantes interesados en formar parte del proceso pueden solicitar información escribiendo al correo [email protected].



Con esta producción, Teletica reafirma su apuesta por el entretenimiento nacional y por formatos de producción propia que conecten con el público y con el talento que surge fuera de los escenarios tradicionales.





