Daniel Montoya “se siente como Cristiano Ronaldo” tras lesión de rodilla en MQB

El humorista Daniel Montoya continúa enfrentando el reto de su lesión en la rodilla, la cual surgió a pocos días del inicio de Mira quién baila (MQB). Sin embargo, asegura que su recuperación avanza de manera positiva gracias al acompañamiento médico y al apoyo de sus compañeros.



“Me han atendido muy bien, han estado pendientes. Mañana (martes) tengo cita con el especialista. Katherine Campbell, que además de ser compañera, es doctora, ha estado muy pendiente y me ha ayudado muchísimo con el dolor, con unas máquinas que ella tiene con tecnología avanzada. De verdad estoy muy agradecido porque me han chineado mucho, me siento como Cristiano Ronaldo cuando se lesiona y lo chinean”, expresó Montoya.



Aunque todavía experimenta molestias, el comediante no ha detenido su preparación. “Hoy tengo ensayo de 6 a 9 de la noche, siento incomodidad, pero hay que seguir entrenando, no me puedo quedar. Es un tema de que las rodillas se acomoden y se acostumbren”, aseguró.



Daniel ha tenido que hacer cambios en su alimentación y estilo de vida para cuidar cada detalle en sus entrenamientos. “Con el peso me estoy cuidando mucho, seguimos un plan de alimentación, además de un programa en el gimnasio con César Rodríguez, y todo el apoyo de Tati”, detalló.



Montoya confía en que el tratamiento y las medidas de cuidado le permitirán llegar en condiciones óptimas al inicio de la competencia, este próximo domingo 14 de setiembre.

