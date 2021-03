Daddy Yankee revela que subió 23 kilos por la pandemia

No es la primera vez que habla del tema, pero sí la ocasión en que entrega más detalles sobre lo que sucedió con su cuerpo por culpa del encierro y el estrés.

Daddy Yankee, nombre artístico del reguetonero puertorriqueño Ramón Luis Ayala, subió un video a su cuenta de Instagram donde reveló que la ansiedad suscitada por la imposibilidad de salir y presentarse ante sus seguidores debido a las medidas adoptadas para frenar el avance del coronavirus lo afectaron muy duramente.

Por ello, empezó a comer más y más y terminó subiendo 23 kilos. A propósito del lanzamiento de su nuevo disco, "Problema”, el cantante, de 45 años, realizó algunas confesiones ante sus seguidores. "Antes de lanzar 'Problema', estuve enfocado en lo que es mi salud, en bajar de peso, estar concentrado en mi salud sinceramente, 100 por ciento. Había aumentado casi 50 libras en el tiempo de la pandemia por la ansiedad de estar encerrado”, explicó.

Para perder peso, el intérprete de "Lo que pasó, pasó” se hizo asesorar y combinó un plan de dieta equilibrada con ejercicios, como carreras matutinas, salto de cuerda y levantamiento de pesas, lo que le ha permitido adelgazar considerablemente y mejorar su estado físico. Ese plan de ejercicios lo anunció en junio de 2020, y explicó entonces que su meta era volver a verse como en 2011. Durante semanas fue publicando cómo se sacrificaba en sus rutinas de ejercicios.

Incluso publicó un video donde visita el supermercado y va a comprar frutas, para expresar de forma gráfica cuán profundo había sido su cambio. En varios mensajes hizo ver a sus seguidores que una rutina saludable es lo más adecuado para mejorar la calidad de vida.

"Me dije: hay que hacer un alto y ponerme pa' la salud", agregó Ayala, quien ahora dijo que ha recuperado su figura como "aquellos tiempos de 'Barrio Fino', que estaba set". En su video en Instagram agregó que "llevaba tres décadas sin parar, y entonces hacer una pausa forzada, pues me dio un poco de ansiedad. Yo no entendía y comiendo, comiendo, comiendo y de momento 50 libras de más".

"Barrio Fino" es el título del disco que Daddy Yankee lanzó en 2004 y contiene "Gasolina", el exitoso tema que le dio mayor exposición internacional al reguetón.