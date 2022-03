Daddy Yankee anuncia concierto en Costa Rica para su último tour mundial

"¡Al fin veo la meta!" Este domingo, Daddy Yankee anunció su retiro de los escenarios, pero antes, hará un tour mundial de conciertos y Costa Rica será parte.

Según su página oficial daddyyankee.com, el concierto será el sábado 22 de octubre, en San José, y los boletos saldrán a la venta a partir de este 30 de marzo por la plataforma web.

"Esta carrera, que ha sido un maratón… Al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo".

"Les confieso que es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera. Siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema con mucha disciplina para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes", pronunció Daddy Yankee en el video que anuncia su retiro".