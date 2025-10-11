EN VIVO
¡Cuidado! Alertan de hombre que se hace pasar por coreógrafo de MQB

Por Teletica.com Redacción 11 de octubre de 2025, 15:01 PM

Televisora de Costa Rica y el programa “Mira Quién Baila” informan al público que se tienen reportes de un hombre que utiliza una camiseta con el logo MQB y el título “coreógrafo”, el cual no pertenece al equipo oficial de producción ni forma parte del personal de la empresa.

El uso del logo y la imagen del programa no es autorizado y constituye una falsificación que podría inducir al error o al engaño.

Queremos dejar claro que esta persona no representa a “Mira Quién Baila Costa Rica” ni a Televisora de Costa Rica, y cualquier información o gestión que intente realizar en nombre del programa o de la empresa es completamente falsa.

Recomendamos al público no dejarse engañar y reportar cualquier situación irregular o intento de suplantación a los canales oficiales de Televisora de Costa Rica.

