¡Cuidado! Alertan de hombre que se hace pasar por coreógrafo de MQB

Televisora de Costa Rica y el programa “Mira Quién Baila” informan al público que se tienen reportes de un hombre que utiliza una camiseta con el logo MQB y el título “coreógrafo”, el cual no pertenece al equipo oficial de producción ni forma parte del personal de la empresa.



El uso del logo y la imagen del programa no es autorizado y constituye una falsificación que podría inducir al error o al engaño.



Queremos dejar claro que esta persona no representa a “Mira Quién Baila Costa Rica” ni a Televisora de Costa Rica, y cualquier información o gestión que intente realizar en nombre del programa o de la empresa es completamente falsa.



Recomendamos al público no dejarse engañar y reportar cualquier situación irregular o intento de suplantación a los canales oficiales de Televisora de Costa Rica.

