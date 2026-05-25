Costa Rica vivirá el Mundial FIFA 2026 completo a través de TDMAX

Gracias a la incorporación de FOX+, los aficionados podrán disfrutar el Mundial FIFA 2026 completo y con acceso a los 104 partidos del torneo en una sola plataforma digital.

De esta manera, los usuarios podrán seguir cada encuentro en vivo, desde la fase de grupos hasta la gran final, disfrutando una cobertura mundialista sin precedentes y una verdadera experiencia digital.

En televisión abierta, Teletica transmitirá 32 partidos, además de diversos contenidos especiales relacionados con el Mundial. A esto se suma la “Revista Mundialista”, un espacio diario que se transmitirá a las 9:00 p.m. por Canal 7, donde los aficionados podrán revivir cada jornada, analizar los partidos y mantenerse conectados con todo el ambiente mundialista. Asimismo, Teletica Radio llevará la emoción del torneo con la narración de 90 partidos.

“Queremos que los costarricenses disfruten el Mundial a pleno, con acceso total, múltiples plataformas y la mejor experiencia de cobertura”.

El Mundial FIFA 2026 iniciará el 11 de junio de 2026 y será organizado por Estados Unidos, México y Canadá, en una edición histórica que contará con la participación de 48 selecciones nacionales.

