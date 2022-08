Conozca al prestigioso jurado de Miss Costa Rica 2022

Por Luanna Orjuela Murcia | 11 de agosto de 2022, 14:00 PM

El próximo miércoles 28 de setiembre se realizará la emisión de Miss Costa Rica 2022. Este certamen de belleza contará con un prestigioso jurado y un panel de presentadores de lujo para definir quién será la próxima representante de la belleza costarricense.

"Este año vamos a empoderar a las mujeres, por eso decidimos escoger a tres mujeres profesionales y conocidas en el medio: la doctora, dermatóloga Vanessa Fumero, quien es colaboradora desde hace 13 años, la empresaria, dueña de Kryolan, Erika Zuñiga, y la periodista deportiva, Natalia Álvarez", comentó Gabriela Alfaro, directora de Miss Costa Rica.

La comunicadora Natalia Álvarez ya había sido presentadora en el concurso en años anteriores, pero esta vez será parte del jurado.

"Me siento muy contenta y honrada con mi participación, es muy especial para mí. Además, serlo al lado de mujeres tan inspiradoras como Vanessa y Erika lo hace más lindo y conlleva una gran responsabilidad", indicó Álvarez.

La periodista aseguró que el jurado está en busca de una mujer auténtica, que reconozca la responsabilidad de ser Miss Costa Rica, ya que la ganadora estará llamada a trascender más allá de su aspecto físico, convirtiéndose en una inspiración para otras mujeres de luchar por sus sueños.

Alfaro adelantó que las tres juezas abarcan diferentes edades, 50 y más, 40 y más y 30 y más. "Han estado involucradas desde el inicio en el proceso, sin que las muchachas supieran. Tienen una imagen intachable, tienen una visión muy humana, eso es muy importante”, indicó la productora.

Por su parte, Erika Zuñiga, empresaria y maquillista profesional, acotó que su participación como jurado de Miss Costa Rica 2022 es, más que un privilegio, una bendición.

"Este año en particular he sido marcada por eventos a nivel personal bastante retadores y cuando recibí la llamada de la organización para formar parte del jurado me hizo pensar que entre todo lo malo siempre pueden llegar momentos que te motiven para continuar", relató.

Además, indicó que, tras ser la patrocinadora del maquillaje del certamen durante más de siete años, tiene una perspectiva que le permitirá asumir el reto con propiedad. "He podido conocer los grandes esfuerzos que realiza la organización por preparar no solo a las muchachas rumbo a la corona, sino también a la mujer elegida como la máxima representante de la belleza, y este año como jurado lo he vivido de manera muy diferente y lo veo como una responsabilidad muy grande que asumí con el mayor compromiso".

Lo que busca Zúñiga en la próxima Miss Costa Rica es a una mujer equilibrada, que entienda que es un ser tripartito con un espíritu, un alma y un cuerpo. La ganadora debe comprender, según la maquillista, "que la belleza interior es el fundamento para proyectar una belleza exterior" y que esto le permita a la elegida entender sus limitaciones sin dejar que resten a su amor propio, de manera que sepa "cultivar su corazón y controlar sus emociones". Estas características, defiende Zúñiga, cuando se proyectan por una candidata la hacen "imparable y digna de ser nombrada como la próxima Miss Costa Rica".

Por su parte, la doctora Fumero dijo sentirse honrada con la designación y agradeció por los 13 años como colaboradora del equipo de Miss Costa Rica. "Busco una mujer que sea luchadora, humilde, hermosa; pero, sobre todo, trabajadora, empoderada, que se sienta única (...) La belleza empieza en el momento en que decides ser auténtica", dijo la dermatóloga.

En el panel de presentadores, estará el experimentado periodista Allan Andino en backstage y la Miss Costa Rica 2008, María Teresa Rodríguez. Los presentadores principales serán el periodista de 7 Estrellas, Walter Campos, y la comunicadora María González.



El 28 de setiembre próximo se escogerán las tres finalistas y la ganadora del certamen.