Conozca a los profesores de 'Nace una Estrella'

El programa original de canto de su Teletica, 'Nace una Estrella', ya tiene a sus profesores, quienes cuentan con una gran trayectoria en la música, el teatro y la actuación.

Ellos tendrán una importante labor: ayudar a los participantes a brillar en el escenario.

Se trata de Silvia Baltodano, Flor Urbina, Maripili Araya, María Marta López y el tenor Gourguen Mkrtytchian.

Silvia Baltodano

Es actriz, cantante y bailarina. Ganadora del Premio Nacional de Teatro Ricardo Fernández Guardia 2019 por mejor actuación. Graduada de la prestigiosa Royal Central School of Speech and Drama en Londres, con un título en actuación con énfasis en teatro musical.

Le apasiona compartir sus experiencias y conocimientos con artistas emergentes y ser parte de su formación. Como fundadora y directora de La Colmena, Arte en Comunidad y Luciérnaga Producciones, Silvia es una de las pioneras del teatro musical en Costa Rica.





Flor Urbina

Urbina es consultora empresarial, productora, coach, programadora neurolingüística, actriz, dramaturga, cantautora, coreógrafa, motivadora, investigadora, docente universitaria y máster en Estudios Latinoamericanos.

En Costa Rica es conocida también por su trayectoria en radio y televisión, tanto como conductora, coach o jurado en programas como 'Bailando por un Sueño', 'Pequeños Gigantes', 'Reto Centroamericano de Baile', 'Dancing With The Stars' y 'Tu Cara me Suena'.





Maripili Araya

Maripili es fundadora, maestra y directora de uno de los centros de desarrollo artístico más importantes de Latinoamérica: Warehouse Dance Complex.

Araya suma más de 25 años de trabajar como desarrolladora de talento internacional desde Costa Rica. Ha colaborado como asesora y juez en los programas de televisión más prestigiosos de baile en su país, entre ellos 'Bailando por un Sueño', 'Tu Cara Me Suena', 'Dancing With The Stars' y, en Televisa México, el 'Primer Campeonato Internacional de Baile'.

A través de los años, los bailarines que ha formado han compartido escenario con grandes estrellas internacionales como Christina Aguilera, Pitbull, Daddy Yankee, Missy Elliott, J Balvin, Justin Bieber, Maluma y Shaggy.





María Marta López

María Marta López es máster en canto, estudiante de Terapia del Lenguaje, profesora de canto y técnicas de la voz en la Universidad de Costa Rica. Tiene amplia experiencia en el manejo de la voz y se ha desempeñado como solista lírica por más de 25 años en la Compañía Lírica Nacional.

Posee experiencia como asesora en programas de televisión como 'Pequeños Gigantes', 'Cantando por un Sueño', 'Tu Cara Me Suena' y 'Nace una Estrella'.





Gourguen Mkrtytchian



El tenor ruso Gourguen Mkrtytchian cuenta con más de 25 años de experiencia, es profesor experto en técnicas de canto y mentor de estrellas nacionales e internacionales.

Posee experiencia como juez en programas de televisión como 'Cantando por un Sueño'.





El programa original de canto de Teletica dará inicio muy pronto.

Por el momento, lo invitamos a mantenerse informado en las redes sociales del formato: Facebook Nace una estrella Teletica e Instagram @naceunaestrellateletica.