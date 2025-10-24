Conozca a las mujeres que emprenden en STEM con el apoyo de la iniciativa Constelar

La iniciativa Constelar continúa con su misión de promover, facilitar y fortalecer la participación de mujeres en caminos de emprendimiento enfocados en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en Costa Rica.

Cada año, la plataforma lanza una convocatoria abierta para que mujeres emprendedoras inscriban sus proyectos y participen en un proceso que incluye incubación, articulación académica e integración en una comunidad de mujeres líderes.

La Generación 2025 está conformada por ocho proyectos innovadores que aplican biotecnología, investigación científica y desarrollo tecnológico para mejorar la calidad de vida, la sostenibilidad y la competitividad del país.

​La Generación 2025

Clitoria: es una red de jardines experimentales enfocados en flores comestibles. El trabajo actual se realiza a base de la flor “clitoria ternatea” para convertirla en gomitas, uso en ensaladas, infusiones de té y otros elementos que mejoran la salud integral de las personas.





Lola: desarrolla una plataforma tecnológica que ofrece a los negocios la posibilidad de mantener una conexión permanente con sus clientes a través de sistemas de lealtad.





Femivalance: es un producto de uso tópico vaginal que contiene probióticos para proteger a las mujeres de las infecciones vaginales.





Phora Biosciences: utilizan proteínas naturales para proteger los cultivos del agro de diversas plagas.





Creatus: es un sistema de elaboración de laboratorios marinos para la investigación de la vida en este ecosistema. Además, se puede utilizar como modelo turístico o de desarrollo agrícola.





Biolactea: aprovecha el suero ácido que se produce durante la fabricación de queso, para convertirlo en un medio de cultivo de ectoína y así crear productos para el cuidado de la piel.

Cordy: investiga los diferentes usos del hongo cordy para mejorar el rendimiento físico y mental de las personas. Actualmente, trabajan en su cultivo para que se convierta en un extracto que pueda agregarse en productos de la industria alimentaria.





Roll-On Descornador: un producto veterinario que promueve el bienestar animal en ganado. Evita el crecimiento temprano de los cuernos sustituyendo métodos agresivos o invasivos en los animales.





La iniciativa cuenta con el apoyo del Sistema Banca para el Desarrollo, Semillas de Transformación, CRUSA y la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. Además, se enmarca en los diferentes esfuerzos que realiza la plataforma DMNTS por visibilizar el desarrollo del sector emprendedor y empresarial costarricense.



Puede repasar todas las historias de cada emprendedora en el canal de YouTube @dementes_cam.



