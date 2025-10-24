Conozca a las mujeres que emprenden en STEM con el apoyo de la iniciativa Constelar
Cada año, lanza una convocatoria para que mujeres emprendedoras inscriban sus proyectos en un proceso que incluye incubación, articulación académica e involucramiento en una comunidad de mujeres.
La iniciativa Constelar continúa con su misión de promover, facilitar y fortalecer la participación de mujeres en caminos de emprendimiento enfocados en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en Costa Rica.
Cada año, la plataforma lanza una convocatoria abierta para que mujeres emprendedoras inscriban sus proyectos y participen en un proceso que incluye incubación, articulación académica e integración en una comunidad de mujeres líderes.
La Generación 2025 está conformada por ocho proyectos innovadores que aplican biotecnología, investigación científica y desarrollo tecnológico para mejorar la calidad de vida, la sostenibilidad y la competitividad del país.
La Generación 2025
Clitoria: es una red de jardines experimentales enfocados en flores comestibles. El trabajo actual se realiza a base de la flor “clitoria ternatea” para convertirla en gomitas, uso en ensaladas, infusiones de té y otros elementos que mejoran la salud integral de las personas.
Lola: desarrolla una plataforma tecnológica que ofrece a los negocios la posibilidad de mantener una conexión permanente con sus clientes a través de sistemas de lealtad.
Femivalance: es un producto de uso tópico vaginal que contiene probióticos para proteger a las mujeres de las infecciones vaginales.
Phora Biosciences: utilizan proteínas naturales para proteger los cultivos del agro de diversas plagas.
Creatus: es un sistema de elaboración de laboratorios marinos para la investigación de la vida en este ecosistema. Además, se puede utilizar como modelo turístico o de desarrollo agrícola.
Biolactea: aprovecha el suero ácido que se produce durante la fabricación de queso, para convertirlo en un medio de cultivo de ectoína y así crear productos para el cuidado de la piel.
Cordy: investiga los diferentes usos del hongo cordy para mejorar el rendimiento físico y mental de las personas. Actualmente, trabajan en su cultivo para que se convierta en un extracto que pueda agregarse en productos de la industria alimentaria.
Roll-On Descornador: un producto veterinario que promueve el bienestar animal en ganado. Evita el crecimiento temprano de los cuernos sustituyendo métodos agresivos o invasivos en los animales.
La iniciativa cuenta con el apoyo del Sistema Banca para el Desarrollo, Semillas de Transformación, CRUSA y la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación. Además, se enmarca en los diferentes esfuerzos que realiza la plataforma DMNTS por visibilizar el desarrollo del sector emprendedor y empresarial costarricense.
Puede repasar todas las historias de cada emprendedora en el canal de YouTube @dementes_cam.