Cómo las mujeres moldean "La Odisea", el clásico de Homero que llega a la gran pantalla

El poema épico "La Odisea" cuenta la historia de la travesía del mítico soldado griego Odiseo para regresar a su reino de Ítaca tras años de combatir en la Guerra de Troya.

Su peligroso viaje de una década para llegar a casa está lleno de penosas hazañas y riesgos, que este mes llega a la gran pantalla con la adaptación cinematográfica de Christopher Nolan y la actuación estelar de Matt Damon, entre otras.

El protagonista, Odiseo (también llamado Ulises), podrá ser un hombre, pero "La Odisea" es una leyenda en la que las mujeres predominan.

El cometido de nuestro héroe para regresar y recuperar su reino está marcado en cada giro por las estratagemas y las seducciones de las mujeres, ninfas y diosas que se le atraviesan en el camino.

"La Odisea" no es un simple cuento de heroísmo, sino una historia de sexo, estrategia y poder que todavía resuena hoy día.

El poema empieza in media res (en plena acción) con Odiseo llorando en la costa de Ogigia, donde ha estado viviendo con la ninfa Calipso durante los últimos siete años.

A pesar de haber demostrado su heroísmo en el campo de batalla troyano, ahora luce completamente impotente, una impresión que es reafirmada por el hecho de que se requiere un consejo de los dioses para garantizar su liberación de la isla.

Getty Images Odiseo y la ninfa Calipso: al comienzo del poema han estado viviendo juntos durante siete años.

Pero Odiseo no es tanto el prisionero de Calipso como de sí mismo.

El lector moderno bien podría diagnosticar su inercia —su incapacidad de continuar y cumplir su vuelta a casa— como un síntoma de TEPT (trastorno de estrés postraumático).

Lo que no subestima es el poder que Calipso ejerce sobre él. Como Odiseo le reconoce a la ninfa sin reparos, su esposa, Penélope, no puede compararse a ella en belleza, porque es una simple mortal.

Pero Penélope ha estado lejos de ser pasiva durante la larga ausencia de su esposo.

Con valor y astucia ha resistido los avances de 108 pretendientes que han llegado al palacio con ansias de casarse con ella y convertirse en el nuevo rey de Ítaca.

El tejido de una mortaja por Penélope para su suegro, Laertes, solo para destejer el sudario en la noche, es uno de los episodios más memorables del poema.

Ella es, por así decirlo, un objetivo en movimiento, cuyo éxito en mantener a raya a sus pretendientes tendrá una influencia directa sobre la capacidad de Odiseo de recuperar su reinado.

Es significativo que el principal apoyo de Odiseo entre las deidades sea una diosa.

La estratégica Atenea le ayudó en Troya y tomó la iniciativa en instarlo a que regresara a casa.

Luego, cuando es arrastrado por el mar a la tierra de los feacios en un estado vulnerable, ella astutamente organiza su rescate, oculta su vulnerabilidad y realza su apariencia para que se parezca a un dios y sea digno de su legendaria hospitalidad.

Eso le ayuda a Odiseo a ganarse la estima de los feacios marineros, quienes le proporcionan albergue, tesoro y salvoconducto para llegar a Ítaca.

Getty Images El hipnótico canto de las sirenas tiene la capacidad de seducir a los hombres y llevarlos a su muerte.

Es revelador que, en muchas ocasiones en las que se le aparece a Odiseo y su hijo Telémaco, Atenea se disfraza de hombre.

Se hace pasar, por ejemplo, por Mentes, un rey amigo de Ítaca, y como el mensajero de los feacios.

Atenea sabe muy bien que los hombres ostentan el poder en la tierra, pero son las mujeres las que determinan los eventos a través de su astucia.

Solo hay que fijarse en los personajes que Odiseo encuentra en su trayecto.

Tras llegar donde los feacios, narra sus encuentros hasta el momento —desde los lotófagos hasta el cíclope— a sus anfitriones reales.

Los relatos de Odiseo sobre mujeres míticas resultan ser los más escalofriantes debido a que aparentan no tener una naturaleza amenazante.

Fachadas adorables

Por ejemplo, Odiseo reconoce sinceramente a sus anfitriones que está ansioso por oír el canto de las sirenas, que habitan en una peligrosa isla aislada y rocosa en el mar occidental.

En tradiciones y arte griego posteriores, las sirenas serían representadas como mujeres aladas o con cola de pez, pero Odiseo se enfoca en su dulce y melodioso canto, que tiene el poder de seducir a los hombres y conducirlos a su muerte.

Getty Images En la obra de Homero, Circe es una peligrosa hechicera que esconde sus poderes mágicos.

Enfrente de las sirenas se extiende un prado que contiene los huesos de los innumerables hombres que en el pasado pararon para escuchar su canto.

Odiseo está preparado para asumir el riesgo: hace que sus hombres lo amarren al asta de su barco para evitar que salte por la borda atraído por la evocadora música.

Tan hermosas como suenan, las sirenas son igualmente mortíferas.

Circe es otra beldad peligrosa. Pocos que la conocen a primera vista la considerarían una amenaza, pero al igual que las sirenas, su adorable fachada oculta poderes mágicos.

Homero la representa como una hechicera: tiene hierbas y pociones con las que puede transformar en cerdos a los acompañantes de Odiseo.

Sin embargo, como muchos de los seres extraños que Odiseo encuentra en su travesía, Circe está presente tanto para ayudar como perjudicar.

Aunque lo convierte en su amante, también le permite descender al submundo, donde se encuentra con el profeta Tiresias, que le da consejos para regresar a casa en Ítaca.

El mensaje que perdura es que los monstruos femeninos y las ninfas seductoras no pueden ser simplemente ignorados.

Para poder prevalecer, Odiseo debe entregarse a ellas hasta cierto punto, pero no ir muy lejos.

Las personas que conoce ponen repetidamente a prueba su determinación y su capacidad de lograr la moderación, una cualidad a la que aspiraban los griegos antiguos.

Getty Images La susceptibilidad de Odiseo es lo que lo convierte en un héroe tan cautivador.

Los lectores que han ojeado con escepticismo las aventuras de Odiseo y sospechan que son mera invención —cuentos inventados para ganarse a los fenicios con la esperanza de que lo llevaran a casa en barco— serán los primeros en acoger con brazos abiertos esa lectura alegórica.

Tal vez Odiseo no luchó contra monstruos materiales tanto como contra sus propios demonios internos, muchos de los cuales resultan ser más insidiosos de lo que aparentan.

La naturaleza escurridiza de las historias de Odiseo —su magnificencia y color y capacidad de ir más allá de los límites de la credulidad— forma gran parte de la magia del poema.

Es también lo que define a Odiseo como un héroe.

Él es, como Emily Wilson lo dice en su traducción al inglés, "un hombre complicado".

Escurridizo y complicado porque es un maestro del engaño: cambia su historia e identidad según le convenga.

Astuto, imaginativo, con defectos, Odiseo es, a fin de cuentas, el héroe más humano del mundo griego de la antigüedad.

Su susceptibilidad para ser seducido por mujeres —y por mundos majestuosos como el de los fenicios— prueba tanto ser su fuerza como su ruina.

No es de extrañar que todavía tenga algo que comunicarnos hoy en día.