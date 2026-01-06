Cita de rutina que terminó en cesárea: Luisga Loría celebra nacimiento de su primer hijo

Luis Gabriel “Luisga” Loría, vocalista de la banda tica Los Ajenos, atraviesa una etapa profundamente transformadora. El músico se convirtió en papá por primera vez con el nacimiento de su hijo Luca, un acontecimiento que marca un antes y un después tanto en su vida personal como emocional.

El artista comentó a Teletica.com los detalles del nacimiento, ocurrido el sábado 3 de enero por la noche, luego de una jornada cargada de música y compromiso profesional.

"Bueno, Luca nació el sábado 3 a las 7:38 p. m. después del ensayo de 90 Minutos por la Vida, lo que era una cita de rutina, pues los doctores dijeron que era mejor que naciera ya”, relató.

El parto se realizó mediante cesárea adelantada, aunque sin complicaciones.

​“Fue una cesárea, no de emergencia, pero sí adelantada, gracias a Dios todo salió perfecto”, aseguró el cantante.

El nombre del pequeño tiene un significado muy especial para la pareja.

​“El nombre Luca significa 'ser de luz' y nos gustó muchísimo, vino a llenar de luz nuestra vida, y darle un sentido a nuestro día a día”, expresó Luisga.

Apenas un día después del nacimiento, el cantante volvió a cumplir con su público en el espectáculo 90 Minutos por la Vida. Aunque reconoce que no fue sencillo separarse de su recién nacido, el compromiso pudo más.

​“El domingo que fue el show de 90 Minutos por la Vida, me costó un poquito despegarme, pero el show debe continuar; entonces fuimos a dar un poco de alegría y después pasé a recogerlos al hospital para ya llegar a nuestra casa”.

En esta nueva faceta, el vocalista se describe como un papá muy entregado, aunque con carácter.

​“Creo que soy un papá muy chineador, pero también bastante estricto aunque todavía no lo sabemos bien”, comentó entre risas.

Como todo padre primerizo, admite que el aprendizaje es constante.

​“Y lo más difícil de estos días es aprender todo desde cero, es el primer hijo de los dos, entonces todo es un aprendizaje”, dijo, agradeciendo también el apoyo familiar. “Gracias a Dios, tiene a sus abuelas aquí, que nos echan la mano”.

Entre desvelos, dudas y nuevas rutinas, Luisga reconoce que descifrar las necesidades del bebé no siempre es fácil, pero sí profundamente gratificante.

​“Y sí, es muy difícil saber qué quiere, si tiene hambre, sueño o cólicos, pero es una etapa muy linda donde vamos aprendiendo los tres”.

Así, entre conciertos solidarios y noches sin dormir, el cantante inicia el que considera el papel más importante de su vida: el de papá.

Vea el video completo sobre la llegada de Luca en este link.