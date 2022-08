Círculos 3:33: Ep. 2| En honor a la maternidad

Por Teletica.com Redacción | 24 de agosto de 2022, 17:07 PM

En el segundo programa del videopodcast Círculos 3:33 de Teletica.com (emitido por FB Live), la cantautora costarricense, Debi Nova y Melissa Quirós, gerente de Hija de Tigre, rinden honor a la maternidad de la mano de dos invitadas: Valeria de Nardis, directora del Centro de Servicios Corporativos de Kimberly-Clark, y Jimena Ramírez, abogada notaria y fundadora de la tienda de libros y juguetes para niños y niñas, Bamobam.

Debi Nova se convirtió en madre hace casi un año y asegura que esta ha sido la transformación más profunda que ha atravesado, una que la ha sometido a un rango enorme de emociones que van desde el miedo y hasta la plenitud en cuestión de minutos.

En honor al Día de las Madres en Costa Rica, y porque la maternidad es una de las experiencias más complejas y trascendentales que podemos vivir como mujeres, decidimos ampliar este tema en el segundo episodio de la temporada.

Gracias a este episodio se realizó una donación en nombre de todas las hermanas del Círculo a la Fundación Catalina Vega, que ayuda a suplir las necesidades alimenticias de bebés prematuros hospitalizados.

Debi Nova abre el episodio con una pregunta para las invitadas: ¿Ustedes siempre habían querido ser mamás? Ambas respondieron con un rotundo sí.

Jimena Ramírez explicó que, aunque siempre lo quiso, sufrió algunos problemas de fertilidad que la llevaron a desearlo aún más. La cantautora, por su parte, confesó que para ella la decisión llegó hasta los 37 años, después de haber estado enfocada gran parte de su vida en su carrera. Una vez que se convirtieron en madres, ambas concuerdan que su vida cambió totalmente, y que, aunque el mundo sigue siendo el mismo, para ellas ya no lo era.



Melissa Quirós habla desde su posición como una mujer que todavía no ha tenido hijos, y confiesa que se ha enfrentado al temor de convertirse en madre y de que eso no le permita seguir dedicándose a tu trabajo como lo ha hecho hasta ahora, con un enfoque comprometido con su éxito laboral. Además, teme que la maternidad suponga tener que renunciar a la persona que era antes de ser madre.

Valeria de Nardis cuenta que ella también tenía mucho miedo a perder su carrera, pero que también tenía el sueño de construir una familia. Aun después de ser madre, todavía se pregunta si tomó la decisión correcta, pero le alivia pensar que su vida se ha ido acomodando poco a poco al cambio y más bien le ha permitido surgir como una nueva mujer que es capaz de balancear el trabajo y la maternidad.



Ramírez atribuye estas preocupaciones tan comunes entre las mujeres a un fenómeno cultural que las ha llevado a ver la maternidad como una decisión definitiva entre su carrera profesional y sus hijos. Considera que ciertos rasgos de nuestra sociedad están construidos sobre la percepción errónea de que ser madre es una obligación, cuando no debería ser así.



