“Choque de realidad muy duro”: influencer cubana se sorprende tras visitar feria en Costa Rica

Anita, una influencer cubana que recientemente salió de Cuba hacia Costa Rica, publicó un video en sus redes sociales donde se muestra visiblemente sorprendida durante su visita a una feria del agricultor en el país.

En el video, que rápidamente generó reacciones entre sus casi 290 mil seguidores, la tiktoker confesó haber vivido un “choque de realidad muy duro” al recorrer el mercado y observar la abundancia de productos.

“Llegar a un mercado y ver que hay tantas cosas que en tu país ni siquiera puedes ver, es muy fuerte”, expresó.

Mientras grababa los distintos puestos, Anita destacó la gran variedad de frutas, verduras y carnes disponibles. “No les puedo explicar lo que se siente venir a un mercado y ver que hay tanta variedad. Aquí puedes comprar lo que necesites”, aseguró.

La joven aprovechó la experiencia para reflexionar sobre la desigualdad que, según dijo, se vive en su país de origen. Señaló que no logra entender por qué en Cuba muchas personas enfrentan tantas carencias cuando, en otras partes del mundo, el acceso a lo básico es un derecho: “Toda persona debería tener estas cosas en su hogar o al menos al alcance”.

Uno de los aspectos que más le sorprendió durante el recorrido fue encontrar fresas, un producto que, según explicó, no es común en Cuba. “Me volví loca cuando vi las fresas porque en Cuba no hay”, relató al referirse a ese momento.

La visita también incluyó una parada en un puesto de guarapo, bebida tradicional cubana que decidió probar durante el recorrido. Al explicar su elección, señaló: “Como cubana, no me podía ir sin probar el guarapo de aquí. Es súper rico, creo que aquí le dicen caña de azúcar”, antes de continuar su visita por la feria.

Anita contó en otro video que su llegada a Costa Rica no fue directa, ya que viajó primero en avión hasta Nicaragua y luego cruzó por tierra a suelo tico.