Cher recibe en Camboya a elefante maltratado en Pakistán

Ciudad de Siem Riep, Camboya | Tras años de maltrato en un zoo de Pakistán, el elefante "más solitario del mundo", llegó a Camboya el lunes, donde fue recibido por la superestrella estadounidense Cher, que lo acompañará a un santuario que alberga a otros paquidermos.



El caso de Kaavan -un elefante de 36 años, con sobrepeso- causó revuelo entre los grupos de defensa de los animales, que solicitaron su traslado desde un zoo de Islamabad, acusado de condiciones y cuidados deficientes.



Su causa fue impulsada en una campaña en las redes sociales por Cher, quien viajó a Pakistán para despedirlo.



Con una máscara negra, la cantante fue vista en el aeropuerto de Siem Reap, en el noroeste de Camboya, y saludó con entusiasmo después del aterrizaje del avión hacia las 07H30 GMT.



El tan esperado viaje de Kaavan se llevó a cabo "sin incidentes", afirmó Amir Khali, un veterinario del grupo de bienestar animal Four Paws, añadiendo que se comportó "como un viajero asiduo".



"Kaavan comió, no estaba estresado. Estaba incluso un poco dormido, de pie, apoyado en la pared de la jaula", precisó.



Será transportado de Siem Reap a la vecina provincia de Oddar Meanchey, donde un santuario de vida silvestre con otros 600 elefantes será su nuevo hogar.



Conocido con el sobrenombre del "elefante más solitario del mundo", el paquidermo vivía en condiciones lamentables en un centro de la capital paquistaní.



"Camboya está encantada de recibir a Kaavan. No será más el elefante más solitario del mundo", declaró a la AFP el ministro adjunto de Medioambiente Neth Pheaktra.



Kaavan era el único elefante de Asia en Pakistán, los otros, muy pocos, era paquidermos de África.



La administración del zoo ha negado que el animal fuera maltratado y consideró que su estado se debía a que esperaba encontrar una nueva compañera, tras la muerte de Saheli, fallecida por gangrena en 2012.



Pero los expertos internacionales observaron que Kaavan tenía un comportamiento estereotipado: a menudo sólo gira su cabeza y su tronco de un lado a otro durante horas. Esto suscitó preguntas sobre su salud mental.

