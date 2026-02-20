Cazzu anuncia concierto en Costa Rica: será su primera vez en el país

La cantante argentina Cazzu se presentará por primera vez en Costa Rica el próximo 19 de setiembre como parte de su gira internacional “Latinaje”. El concierto se realizará en Parque Viva y marcará el debut de la artista en el país, en un espectáculo que reunirá sus principales éxitos y sus más recientes lanzamientos.



Reconocida como una de las voces femeninas más influyentes del trap latino, la intérprete ha consolidado su carrera dentro de la escena urbana internacional y continúa ampliando su presencia en escenarios de América y Europa. La gira “Latinaje” iniciará el 16 de mayo en Ciudad de México y continuará por distintas ciudades, con paradas previstas en Madrid y Barcelona.



Como parte de esta nueva etapa musical, la artista estrenó recientemente el sencillo “Jujuy Estrellado”, una producción que profundiza la narrativa de su álbum “Latinaje” y que se acompaña de un videoclip con estética cinematográfica ambientado en su provincia natal.



La producción del concierto en Costa Rica estará a cargo de Plus Entertainment, que confirmó que las entradas saldrán a la venta en los próximos días a través del sitio publitickets.com. En el espectáculo, el público podrá disfrutar en vivo de los temas que marcaron el ascenso internacional de la artista, así como de las nuevas canciones que forman parte de su etapa actual.



“Este espectáculo representa un paso importante para la agenda urbana en el país. Traer a Cazzu por primera vez a Costa Rica responde al crecimiento de este género entre el público nacional y ella, sin duda, es una gran referente de este movimiento”, indicó Bryce Poveda, productor de Plus Entertainment.

En los próximos días se darán a conocer las localidades disponibles y los precios oficiales para el concierto, que se realizará en Parque Viva y que marcará uno de los eventos urbanos más esperados del año en el país.

