El reconocido animador y locutor de Teletica, Carlos Álvarez, se casó este fin de semana con su novia Evelyn Durán.

En la boda, realizada el domingo por la noche, estuvieron presentes familiares de la pareja y sus amigos más cercanos.

Fue hace menos de un año que, durante una transmisión de toros, se reveló que ambos se habían comprometido a dar este paso tan trascendental.

La pareja se conoció en el canal, cuando eran compañeros de trabajo, e inclusive ella se convirtió, durante un tiempo, en la jefa del reconocido presentador.

Ambos tienen una niña pequeña, llamada Karolina, y también comparten con otra hija de Evelyn.



“Para él, Karolina es todo, y ella lo adora. Además, Carlos ha sido una figura clave en la vida de mi otra hija, Nicole. Siempre ha demostrado mucho amor y dedicación hacia ambas. Yo a Carlos lo conocí hace muchísimo, jamás pensé que esto fuera a pasar, construir una familia con él. Solo éramos compañeros, con el tiempo las cosas se dieron y aquí estamos", comentó Durán durante una entrevista a inicios de año, cuando transcendió el compromiso.





