Cameron Diaz se convierte en mamá por tercera vez a los 53 años

A los 53 años, Cameron Diaz vuelve a convertirse en madre. La actriz y su esposo, el músico Benji Madden, integrante de la banda de pop-punk Good Charlotte, anunciaron el nacimiento de su tercer hijo.

Fue Madden, de 47 años, quien compartió la noticia el lunes a través de Instagram.

"Cameron y yo estamos felices, emocionados y nos sentimos muy bendecidos al anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. Bienvenido al mundo, hijo", escribió el músico en la plataforma.

No es la primera vez que la pareja recurre a las redes sociales para compartir una alegría de este tipo. En marzo de 2024, Diaz y Madden anunciaron de manera similar el nacimiento de su segundo hijo, Cardinal, cuando la actriz tenía 51 años. Su primera hija, Raddix, había llegado al mundo en 2019.



La noticia llega en uno de los momentos más activos de la carrera de Diaz en los últimos años. Tras una década retirada de la industria, la actriz protagonizó Back in Action, una producción de Netflix que marcó su regreso a la pantalla. Durante ese período de alejamiento, que comenzó en 2014 tras el rodaje de Annie, Diaz se centró en su familia y en emprendimientos personales, entre ellos Avaline, una marca de vinos ecológicos que fundó en 2020 junto a la empresaria Katherine Power.

En sus propias palabras, durante entrevistas de detrás de cámaras para su nueva serie en Netflix, Diaz dijo que fue precisamente su rol como madre lo que la mantuvo fuera de los sets durante más de una década.

Además de Back in Action, Diaz alista su participación en la quinta entrega de Shrek, cuyo lanzamiento está programado para 2026, y en la comedia negra Outcome.

Con el nacimiento de Nautas, Cameron Diaz confirma que, lejos de desacelerar, continúa escribiendo uno de los capítulos más plenos de su vida, tanto dentro como fuera de la pantalla.

