Cambios de ‘look’ con IA: Vea cómo se verían los presentadores de ‘Buen Día’

La inteligencia artificial ha llegado a la televisión matutina de manera sorprendente. Gracias a herramientas digitales, los presentadores del programa Buen Día fueron transformados con nuevos looks, mostrando versiones distintas de su estilo habitual.



Entre los cambios más llamativos está Jennifer Segura, quien apareció pelirroja, y Carolina Monge sorprendió con un balayage rubio (repase la información completa en el video adjunto).

Daniel Céspedes también cambió su look usual y lució en la imagen generada con IA un cabello rubio “al estilo Maluma”, mientras que Katherine Ortega se sumó a la tendencia de cabello rojo. Por su parte, Thais Alfaro lució un estilo rubio brillante que le da un aire completamente diferente.



Estas imágenes generadas por IA permiten imaginar cómo se verían los presentadores si decidieran un cambio radical de imagen. La dinámica surgió, precisamente, a raíz de una entrevista realizada al estilista Leonardo Medina, quien se refirió a los cambios de color en el cabello.

Más allá del entretenimiento, este experimento digital muestra cómo la inteligencia artificial puede jugar con la imagen de figuras públicas y abrir nuevas posibilidades para el contenido audiovisual en televisión y redes sociales.