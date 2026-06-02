'Cadáver exquisito': el fenómeno literario que ya supera el millón de copias vendidas

La escritora argentina Agustina Bazterrica visitó Costa Rica para conversar sobre Cadáver exquisito, la novela que la llevó al reconocimiento internacional y que se convirtió en un éxito editorial a nivel mundial.

La obra presenta una historia inquietante. Un virus afecta a los animales destinados al consumo humano. La situación provoca una crisis global. Como respuesta, los gobiernos autorizan la comercialización de carne humana (ver video adjunto de Telenoticias).

La propuesta narrativa llamó la atención de lectores de distintas generaciones. La novela ya vendió más de un millón de ejemplares y fue traducida a 30 idiomas. Además, se mantiene como una de las recomendaciones más populares en plataformas digitales y redes sociales.

Cadáver exquisito pertenece al género de la distopía. La historia plantea una realidad ficticia e indeseable. El libro también expone temas relacionados con la violencia, el poder y la crueldad presentes en la sociedad.

La trama desarrolla múltiples misterios a lo largo de sus capítulos. Cada revelación aumenta la tensión y mantiene el interés del lector hasta el desenlace.

El éxito de la novela consolidó a Bazterrica como una de las voces más destacadas de la literatura contemporánea en español. Su visita al país permitió acercar la obra a nuevos lectores y profundizar en los temas que inspiraron esta historia.



