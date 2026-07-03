Boda de cuento de hadas de Taylor Swift revoluciona Nueva York

La boda de la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce tiene en vilo a los fanáticos de todo el mundo y a las redes sociales, que buscan la más mínima pista sobre esta gigantesca ceremonia en Nueva York.

Todo apunta a que las celebraciones, que coinciden con el 250.º aniversario de Estados Unidos, serán un evento deslumbrante, digno de una de las parejas más famosas del mundo.

El momento estelar está previsto para este viernes por la tarde ante un millar de invitados en el Madison Square Garden, bajo un estricto control policial y en medio de un calor sofocante.

La cantante multimillonaria y el tricampeón del Super Bowl, ambos de 36 años, mantienen una relación desde hace dos años y se comprometieron en agosto de 2025.

La pareja inauguró las festividades el jueves con una cena exclusiva a la que asistieron cerca de 100 invitados, según medios estadounidenses.

La cantante Selena Gómez, amiga de Taylor Swift, publicó un video en el que luce un vestido de noche. Con ello dio a entender a sus 405 millones de seguidores en Instagram que formaba parte de los invitados.

El cantante Ed Sheeran, la creadora de la serie 'Girls', Lena Dunham, y el productor Jack Antonoff fueron vistos en las inmediaciones del recinto.

Las ventanas polarizadas de los vehículos protegían a los famosos de los periodistas y de los "Swifties", como se conoce a los seguidores de la cantante, quienes permanecían atentos a ambos extremos de una calle cerrada al paso de peatones.

Una "boda real"

Para Alyssa Heinen y Lindsey Bongiorno, dos fanáticas neoyorquinas de 24 y 25 años, este evento es comparable con una "boda real".

"Es la personalidad más importante de Estados Unidos. Para nosotras, es un poco como nuestra reina", explicó la primera.

"¡Estoy tan contenta, los adoro!", confesó Micah Christensen, de 13 años, quien llegó desde Toronto, Canadá, junto a sus abuelos para no perderse lo que la prensa estadounidense califica como la "boda del siglo".

"Taylor Swift es una persona maravillosa. Sé que hace donaciones a muchos bancos de alimentos y me encanta su música", añadió, vestido con una camiseta con el nombre del novio.

La portavoz de la estrella del pop, Tree Paine, anunció el jueves que la pareja donó esta semana 26 millones de dólares a varias organizaciones sin fines de lucro, principalmente de Nueva York y Kansas City, ciudad donde juega Travis Kelce.

Se desconoce cuánto costará la boda, de la que se han filtrado muy pocos detalles.

Algunos seguidores y medios de comunicación están convencidos de que la pareja ya contrajo matrimonio en una ceremonia íntima.

Incluso se especula con que pudo haberse realizado en Nashville, ciudad donde la familia de Taylor Swift se mudó para impulsar su carrera musical cuando ella tenía 14 años y donde actualmente posee una residencia.

En internet ya circulan imágenes falsas de la boda, generadas con inteligencia artificial. El comediante Bert Kreischer publicó en Instagram una de ellas, en la que aparece posando junto a los supuestos novios.

Acuerdos de confidencialidad

La mayoría de los invitados está sujeta a acuerdos de confidencialidad y, según la prensa estadounidense, todos tienen prohibido ingresar con teléfonos celulares. Entre los posibles asistentes figuran las modelos Gigi Hadid y Cara Delevingne, así como la actriz Zoë Kravitz.

El vestido de novia también es uno de los secretos mejor resguardados.

Los medios especializados se preguntan quién será el encargado de vestir a la cantante, apenas unas semanas después de la boda de otra estrella del pop, Dua Lipa, en Sicilia, quien eligió un diseño de Chanel.

Si la boda se celebra este viernes, no será la primera vez que un músico elige el Madison Square Garden para casarse. Sly Stone lo hizo en junio de 1974, cuando contrajo matrimonio con la actriz Kathy Silva durante un concierto de su agrupación, Sly and the Family Stone.