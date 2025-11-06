Bizzlink se consagra ganador de la octava temporada de DMNTS

Luego de varias semanas de desafíos, aprendizaje y conexión con el público, DMNTS cerró su octava temporada con una gran final que reunió a dos proyectos seleccionados entre más de 150 emprendimientos que aplicaron para formar parte del programa.

Los finalistas fueron Bizzlink, una aplicación de fidelización y lealtad que busca fortalecer la relación entre los negocios y sus clientes, y La Zurdería, una línea de productos diseñados especialmente para la población zurda.



Durante la Noche de Oportunidades, Bizzlink obtuvo una vía directa hacia un capital por $20.000, además de abrir conversaciones con uno de los inversionistas del panel. Por su parte, La Zurdería recibió una beca de formación de seis meses, valorada en $550, junto con horas de acompañamiento especializado para reformular su cadena productiva y fortalecer su modelo de negocio.



El ganador de la temporada, Bizzlink, fue elegido gracias a la combinación de los votos emitidos por los panelistas de la noche y el público, que semana a semana registró un promedio de más de 15.000 votos de apoyo hacia los competidores.

El jurado destacó su evolución a lo largo del proceso, su conocimiento del mercado y su potencial de escalabilidad. Como parte de su premio, el proyecto recibió un ticket valorado en $3.000 para cursar una maestría ejecutiva, especialización o curso libre en LEAD University.

​“Con cada temporada, DMNTS continúa construyendo un legado de oportunidades reales para el ecosistema emprendedor costarricense. Este cierre reafirma el compromiso de la plataforma con la innovación, la educación y el desarrollo económico del país. Agradecemos a todas las marcas que se suman a este propósito y ya trabajamos en la novena edición, junto con nuevos proyectos de alcance nacional y centroamericano”, destacó Bernal Fonseca, director de DMNTS.

Con este cierre, DMNTS reafirma su compromiso de impulsar el emprendimiento costarricense, brindando visibilidad, herramientas y acompañamiento a quienes apuestan por innovar y generar impacto desde sus ideas.

