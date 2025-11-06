Bizzlink se consagra ganador de la octava temporada de DMNTS
Con este triunfo, el emprendimiento obtiene acceso directo a un capital de $20.000.
Luego de varias semanas de desafíos, aprendizaje y conexión con el público, DMNTS cerró su octava temporada con una gran final que reunió a dos proyectos seleccionados entre más de 150 emprendimientos que aplicaron para formar parte del programa.
Los finalistas fueron Bizzlink, una aplicación de fidelización y lealtad que busca fortalecer la relación entre los negocios y sus clientes, y La Zurdería, una línea de productos diseñados especialmente para la población zurda.
Durante la Noche de Oportunidades, Bizzlink obtuvo una vía directa hacia un capital por $20.000, además de abrir conversaciones con uno de los inversionistas del panel. Por su parte, La Zurdería recibió una beca de formación de seis meses, valorada en $550, junto con horas de acompañamiento especializado para reformular su cadena productiva y fortalecer su modelo de negocio.
El ganador de la temporada, Bizzlink, fue elegido gracias a la combinación de los votos emitidos por los panelistas de la noche y el público, que semana a semana registró un promedio de más de 15.000 votos de apoyo hacia los competidores.
El jurado destacó su evolución a lo largo del proceso, su conocimiento del mercado y su potencial de escalabilidad. Como parte de su premio, el proyecto recibió un ticket valorado en $3.000 para cursar una maestría ejecutiva, especialización o curso libre en LEAD University.
“Con cada temporada, DMNTS continúa construyendo un legado de oportunidades reales para el ecosistema emprendedor costarricense. Este cierre reafirma el compromiso de la plataforma con la innovación, la educación y el desarrollo económico del país. Agradecemos a todas las marcas que se suman a este propósito y ya trabajamos en la novena edición, junto con nuevos proyectos de alcance nacional y centroamericano”, destacó Bernal Fonseca, director de DMNTS.
Con este cierre, DMNTS reafirma su compromiso de impulsar el emprendimiento costarricense, brindando visibilidad, herramientas y acompañamiento a quienes apuestan por innovar y generar impacto desde sus ideas.